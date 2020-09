Moratoria mutui e prestiti: 90% di domande accolte

Richiesti oltre 300 miliardi di sospensione rate per imprese e famiglie, pari a 74 miliardi le domande di prestiti al Fondo PMI e 13 miliardi a SACE.

Quasi 3 milioni di domande di moratoria per oltre 300 miliardi di euro che si affiancano alle richieste di finanziamenti per quasi 75 miliardi al Fondo di Garanzia PMI e 13 miliardi a SACE.

Sono i dati di sintesi del consueto monitoraggio sulle misure a sostegno della liquidità attuate dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid, a cura della task force governativa formata dai ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e SACE.

Moratoria

Al 21 agosto sono pervenute oltre 2,7 milioni di domande o comunicazioni di moratoria sui prestiti, per 301 miliardi euro. Si stima che, in termini di importi, circa il 93% sia già stato accolto dalle banche, pur con differenze tra le varie misure; il 3% circa è stato sinora rigettato; la parte restante è in corso di esame.

Moratoria PMI: domande entro dicembre 21 Agosto 2020 Il 44% delle domande arrivano da società non finanziarie a fronte di prestiti per 196 miliardi di euro, mentre le richieste delle famiglie hanno riguardato prestiti per oltre 95 miliardi di euro.

Prestiti garantiti

Per quanto riguarda invece i prestiti, in base alle rilevazioni settimanali dell Banca d’Italia al 21 agosto scorso, le domande al Fondo di Garanzia hanno superato quota 1,2 milioni per un importo di finanziamenti di oltre 91 miliardi. La percentuale di prestiti erogati risulta all’89%, in ulteriore crescita rispetto alla fine della settimana precedente.

Il MiSE stima invece 1 milione 28mila 852 domande al primo settembre, per un importo complessivo di oltre 74,7 miliardi di euro. Quasi tutte riguardano i provvedimenti anti Covid, sono 857.519 le richieste di prestiti fino a 30mila euro, per un importo totale finanziato fino a 17 miliardi di euro. Infine, le richieste nell’ambito di Garanzia Italia (i prestiti SACE) salgono a circa 12,9 miliardi di euro per un totale di 468 operazioni.