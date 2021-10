Windows 11 disponibile per l’aggiornamento: ecco come installarlo

Rilasciato Microsoft Windows 11: il nuovo sistema operativo può essere installato sui PC con Windows 10, istruzioni per l'aggiornamento anche manuale.

A partire dal 5 ottobre è disponibile Windows 11, il nuovo sistema operativo di Microsoft che, oltre al nuovo design ed all’accesso rapido a contenuti e applicazioni (dal pulsante Start), grazie al Cloud di Microsoft 365 permette di raggiungere i file di recente utilizzo, a prescindere dal dispositivo usato. Inoltre, l’app Microsoft Teams è integrata nella barra delle applicazioni, per connettersi istantaneamente ed inviare messaggi o aprire chat su Windows, Mac, Android e iOS.

Un’altra novità è l’introduzione di Widgets (accessibile con click o swipe da sinistra), feed personalizzato basato sui AI, per visualizzare contenuti sul desktop, notizie e informazioni rilevanti. Il multitasking è stato semplificato con l’introduzione dei nuovi Snap Layouts, Groups e la possibilità di impostare desktop differenti in Windows 11. Con layout a tre colonne, è possibile visualizzare contenuti in uno spazio organizzato, mentre la nuova funzione Desktops consente di personalizzare il deck con varie applicazioni di produttività.

Window 11 in breve

Esperienza utente : nuovo pulsante Start, barra delle applicazioni, suoni, caratteri e icone, layout, gruppi Snap e desktop.

: nuovo pulsante Start, barra delle applicazioni, suoni, caratteri e icone, layout, gruppi Snap e desktop. Integrazione di Teams nella barra delle applicazioni per connettersi a Windows, Android e iOS.

nella barra delle applicazioni per connettersi a Windows, Android e iOS. Esperienza di gioco per PC: Auto HDR, Direct Storage e accesso all’app Xbox.

per PC: Auto HDR, Direct Storage e accesso all’app Xbox. Feed Widgets per visualizzare contenuti su misura sul desktop.

Widgets per visualizzare contenuti su misura sul desktop. Microsoft Store: punto di accesso unico alle app e ai contenuti ecosistema più aperto per sviluppatori e creator.

Come installare Windows 11

Windows 11 è installabile gratuitamente da questo link su tutti i PC con Windows 10 se si hanno i requisiti di sistema richiesti, se ne manca qualcuna è possibile scaricare la ISO del sistema operativo. Per procedere manualmente, ci sono tre opzioni percorribili:

Assistente per l’installazione di Windows 11 Creazione di supporti di installazione di Windows 11 Download dell’immagine del disco (ISO) di Windows 11

Se si esegue l’aggiornamento da Windows 10, Microsoft consiglia di attendere fino alla notifica in Windows Update che l’aggiornamento è pronto per il proprio PC. Prima di eseguire l’installazione, bisogna fare riferimento all’app Controllo integrità PC per verificare i requisiti minimi di sistema. L’aggiornamento automatico (tramite Windows Update) per la maggior parte dei dispositivi già in uso dovrebbe essere invece pronto a inizio 2022.