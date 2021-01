Dashboard Instagram per il business

Nuova Dashboard Instagram per accedere a strumenti professionalie contenuti formativi ad hoc per accrescere visibilità e business.

Per le piccole imprese e per i creator, Instagram può rappresentare una risorsa utile per crescere, acquisire visibilità online e potenziare il business. In quest’ottica nasce la nuova Dashboard per professionisti, un nuovo strumento virtuale per monitorare le prestazioni, accedere a strumenti professionali e scoprire contenuti formativi selezionati.

Instagram ha infatti potenziato e riunito una rosa di strumenti accessibili da parte dei professionisti, che possono beneficiare di risorse e funzioni secondo le esigenze individuali. La Dashboard per professionisti è disponibile per tutti gli account Business e Creator su Instagram e prevede tre principali funzionalità:

monitora la tua performance: insight e tendenze in base alle performance del tuo account;

accresci il tuo business: accedi facilmente agli strumenti per gestire il tuo account in modo più efficiente, scopri nuove funzionalità utili per far crescere la tua attività e verifica lo stato di idoneità alla monetizzazione;

rimani informato: scopri come ottenere il massimo da Instagram grazie a contenuti formativi, consigli, guide e idee.

La Dashboard sarà successivamente arricchita attraverso una suite di strumenti aggiuntivi a sostegno di creator e aziende.