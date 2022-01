Quando fare domanda di pensione anticipata Fornero?

Non c’è una scadenza entro la quale bisogna presentare domanda di pensione anticipata, una volta maturato il requisito, che come lei giustamente rileva è pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini (un anno in meno, quindi 41 anni e dieci mesi, per le donne). Nel momento in cui lei presenta la domanda, ha diritto alla pensione a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione, oppure dalla prima decorrenza utile in base alle finestre mobili, se non sono ancora trascorsi i tre mesi previsti per la pensione anticipata.

Lei scrive di voler lavorare nei tre mesi della finestra mobile che separano la data di maturazione del diritto da quella della decorrenza. Quindi, può presentare la domanda nel terzo mese della finestra mobile, in modo da avere la pensione dal primo giorno del mese successivo.

Può anche restare più a lungo nel mercato del lavoro, non c’è obbligo di andare in pensione nemmeno al termine della finestra mobile. Semplicemente, se sono già trascorsi anche tre mesi dopo la maturazione del diritto (quindi, in parole semplici, dopo che lei ha maturato 43 anni e un mese di contributi), può presentare domanda di pensione in qualsiasi momento.