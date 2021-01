Google Hotel Insights sbarca in Italia

Parte dall’Italia il progetto virtuale Google Hotel Insights che mette a disposizione delle strutture alberghiere una piattaforma digitale ad hoc.

Google lancia il nuovo progetto Hotel Insights e parte proprio dall’Italia per far conoscere la piattaforma dedicata al settore alberghiero, una risorsa online che rappresenta un valido aiuto per rilanciare il comparto e il turismo nazionale. Hotel Insights è uno strumento gratuito che permette alle strutture alberghiere di scoprire cosa cercano i potenziali viaggiatori, ideando strategie per aggiungerli e per aumentare le prenotazioni future e la visibilità in rete, rendendo più efficaci le iniziative di marketing e comunicazione.

Basato sulle potenzialità dei Big data, il progetto include un percorso di formazione permetterà alle realtà turistiche di migliorare le proprie competenze digitali. L’iniziativa vede la collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, l’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), Unwto e alcune associazioni del settore alberghiero come Confindustria Alberghi, Federalberghi e Federturismo Confindustria.

Sono certa che l’intuizione di una piattaforma per il sostegno dei nostri alberghi contribuirà alla ripartenza del settore turistico, in una fase di maturazione della nostra offerta nel nome di un turismo più sano e moderno – ha commentato Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria al Turismo del MiBact -. Poter contare su strumenti digitali davvero innovativi significa anche consolidare il ruolo delle destinazioni turistiche di domani, le smart destination, in cui la tecnologia gioca un ruolo centrale nel migliorare la vita dei turisti ma anche dei residenti, in cui i dati diventano strumento per un utilizzo più attento e responsabile delle risorse. Così il turismo – grazie alla tecnologia digitale – diviene sempre più maturo e sostenibile.