Meta: i dati personali sui Social Network per allenare l’AI

AI: gli utenti di possono opporsi all'uso dei propri dati personali su Facebook e Instagram utilizzando moduli del Garante Privacy entro fine maggio.

A partire dalla fine di maggio, Meta potrà utilizzare i dati personali degli utenti per addestrare i suoi sistemi di Intelligenza Artificiale, ma solo per coloro che non eserciteranno il diritto di opposizione. L’azienda proprietaria di Facebook e Instagram utilizzerà i contenuti di post, commenti, didascalie, foto e chat dei propri servizi di IA per sviluppare il chatbot su WhatsApp ed i modelli linguistici come Llama.

È il Garante della Privacy a informare sulle modalità di opposizione, che riguarda non solo Meta ma anche altri sistemi di Intelligenza Artificiale come OpenAI, DeepSeek e Google. Gli utenti i cui dati sono stati pubblicati (da sè o anche da altri) sulle due piattaforme, possono opporsi al trattamento dei propri dati personali utilizzando moduli ad hoc, come previsto dal GDPR.

Entro fine maggio è possibile esercitare il diritto di opposizione compilando i moduli segnalati dal Garante, diversi a seconda della piattaforma di riferimento (Facebook o Instagram). È anche possibile opporsi al trattamento anche se non si utilizzano i prodotti Meta: