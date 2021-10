Amazon Smart & Connected Week: guida alle offerte

Amazon promuove la Smart & Connected Week: sconti e offerte su numerosi device, compresi notebook e smartphone di ultima generazione.

Dai notebook agli smartphone, dalle telecamere di sorveglianza agli smartwatch: Amazon promuove offerte e sconti su una vasta selezione di dispositivi elettronici in occasione della Smart & Connected Week, la settimana dedicata alle promozioni sui prodotti tech di ultima generazione.

Un’occasione per acquistare a prezzi competitivi i migliori device informatici disponibili sul mercato, sia per rinnovare la propria postazione di lavoro sia per allestire un ufficio smart e innovativo tra le mura di casa. Alcune delle offerte più interessanti riguardano i brand Huawei e Xiaomi.

Sconti sui device Huawei

Huawei MateBook D 14 Huawei MateBook D 14 è il laptop perfetto per lo Smart Working, grazie al design aerodinamico e alle elevate prestazioni. Compra su Amazon Huawei MateBook D 14 è il laptop perfetto per lo Smart Working, alimentato dal processore Intel Core i5-10210U e dotato di display FullView IPS con risoluzione 1920 x 1080 e con i bordi ridotti a soli 4.8 mm. Con un peso di soli 1.38 kg e uno spessore di 15.9 mm, il dispositivo si caratterizza per un design aerodinamico che permette di aprire le cerniere del display fino a quasi 180 gradi. La migliore visuale è sempre garantita. Dotato di un SSD PCIe e di 8 GB di RAM DDR4 con architettura dual-channel, vanta una velocità di lettura e scrittura incredibilmente elevata.

Huawei Watch GT 2 smartwatch Smartwatch Huawei Watch GT 2 da 46 mm, con display da 1.39 pollici e sensibilità al tocco di alta precisione. Compra su Amazon Smartwatch Huawei Watch GT 2 (46 mm) con display del quadrante in vetro 3D AMOLED da 1.39 pollici, con sensibilità al tocco di alta precisione. Grazie al sistema a basso consumo energetico, offre una durata della batteria fino a 2 settimane. Le funzioni sono molteplici: monitoraggio del battito cardiaco in tempo reale, monitoraggio della qualità del sonno con il sistema TruSleep 2.0, controllo costante dello stress grazie al sistema TruRelax. Lo smartwatch porta il concetto di comodità a un livello superiore, grazie a funzioni quali le notifiche di SMS, email, note sul calendario e social network.

Smartphone Xiaomi in promozione

Smartphone Xiaomi Redmi Note 10S Redmi Note 10S è lo smartphone di casa Xiaomi di fascia media completamente aggiornato con fotocamera quad da 64 MP/48 MP. Compra su Amazon Redmi Note 10S è lo smartphone di casa Xiaomi di fascia media completamente aggiornato con fotocamera quad da 64 MP/48 MP, che permette di acquisire immagini e video straordinari con la configurazione della quad camera posteriore. Dotato di un DotDisplay AMOLED FHD+ da 6,43 pollici, il dispositivo vanta prestazioni della GPU sono migliori del 31% rispetto alla generazione precedente. I doppi altoparlanti si trovano sia nella parte superiore che in quella inferiore del dispositivo, offrendo un'esperienza sonora più coinvolgente per l'utente. La batteria da 5.000 mAh mantiene il dispositivo acceso molto a lungo, grazie alla capacità di ricarica rapida da 33 W.

Smartphone Xiaomi POCO F3 Xiaomi POCO F3 è un device potente e performante, grazie al processore potente, alla memoria veloce e capiente e allo schermo innovativo. Compra su Amazon Xiaomi POCO F3 è un device potente e performante, grazie al processore potente, alla memoria veloce e capiente e al nuovo schermo AMOLED. Monta un Qualcomm Snapdragon 870 5G, una piattaforma mobile aggiornata e potenziata con Qualcomm Kryo 585 CPU con una velocità di prime core clock fino a 3.2 GHz al livello della connettività ultra veloce 5G. Vanta una batteria capiente da 4.520mAh con 33W di potenza di ricarica, Supporta 11 bande network globali.

Acquisti aziendali con Amazon Business

Imprese e Partite IVA possono beneficiare di ulteriori sconti e promozioni ad hoc effettuando l’iscrizione su Amazon Business, la piattaforma online che risponde alle molteplici esigenze di acquisto di professionisti e aziende. Un database composto da milioni di prodotti che mette a disposizione numerosi strumenti per migliorare la gestione della spesa (fatturazione automatica, spedizione gratuita per ordini superiori a 29 euro, possibilità di creare un unico account centrale con più acquirenti). Amazon Business è accessibile gratuitamente creando un account ad hoc e registrandosi alla piattaforma in pochi clic.

Articolo sponsorizzato