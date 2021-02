Open Innovation Academy: webinar gratuiti da marzo a luglio

Ciclo di seminari online gratuiti promossi per diffondere la cultura dell’Open Innovation: opportunità e leve economiche anche per Startup e PMI.

Assolombarda, InnovUp e Invitalia promuovono un ciclo di webinar gratuiti per diffondere la cultura dell’Open Innovation in Italia, proponendo casi pratici e storie di successo, oltre a preziosi insight di esperti. Il programma “Open Innovation Academy” si rivolge a studenti, imprenditori di startup, scaleup e PMI innovative, professionisti e consulenti, Innovation manager e referenti di PMI e Corporate. L’obiettivo degli eventi è quello di illustrare i diversi modelli di Open Innovation adottabili dalle aziende, mettendo in evidenza le opportunità che ne possono derivare sia per le Corporate che per le startup.

È possibile partecipare a sei webinar trasmessi in live streaming sul webmagazine di Assolombarda, Genio & Impresa. Il calendario degli incontri, in programma da marzo a luglio 2021, è il seguente:

1 marzo 2021 ore 10.00: Open Innovation e le opportunità per il sistema economico italiano;

22 marzo 2021 ore 17.00: Facilitare la collaborazione tra corporate e startup: dal procurement all’open integration;

12 aprile 2021 ore 17.00: L’Open innovation nel mercato del B2B;

3 maggio 2021 ore 10.00: L’Open Innovation per accelerare lo sviluppo di competenze collaborative e tecnologiche all’interno di un’impresa;

7 giugno 2021 ore 17.00: Il Cloud quale leva per l’Open Innovation;

1 luglio 2021 ore 10.00: Le lezioni apprese: come avviare un’azione di Open Innovation.

Per aderire ai singoli webinar è necessario iscriversi attraverso i form dedicati, come illustrato sul sito ufficiale di Assolombarda.