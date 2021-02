Smart contract: cosa sono e come funzionano le clausole su blockchain

Cosa sono gli smart contracts le possibili applicazioni pratiche, i vantaggi e le garanzie offerte dalle blockchain.

Gli smart contracts sono dei contratti intelligenti e automatizzati che, sfruttando le nuove tecnologie e più in particolare le blockchain, permettono di eliminare la possibilità, per una delle parti coinvolte, di decidere arbitrariamente di non rispettarne pagamenti e/o clausole.

Vediamo in dettaglio di cosa si tratta, le possibili applicazioni, i vantaggi degli smart contracts e le garanzie offerte dalle blockchain.

Smart contracts: cosa sono in pratica

Gli smart contracts sono fondamentalmente dei software basati sulla tecnologia blockchain che vanno ad automatizzare, e di conseguenza a semplificare, la verifica e il rispetto di una negoziazione e/o esecuzione di un contratto. Si tratta di contratti digitali:

che viaggiano sulla blockchain;

non modificabili dalle parti;

non differibili.

Queste caratteristiche fanno sì che gli smart contracts diano la certezza che venga effettuata l’azione prevista al verificarsi della formalizzazione delle clausole contrattuali.

Facendo un esempio pratico, si pensi ad una polizza assicurativa sui viaggi aerei. In questo ambito lo smart contract si occupa di recuperare, ricorrendo a specifiche API (Application Programming Interface) le informazioni sugli orari di partenza dei voli aerei assicurati e, in caso di ritardo, fa scattare in automatico il rimborso senza necessità di intervento “umano”.

Smart contracts: ambiti di applicazione

Alcune possibili ambiti applicativi degli smart contracts sono:

polizze assicurative per far scattare l’azione prevista (es. pagamento, rimborso, etc.) al verificarsi di determinate condizioni;

per far scattare l’azione prevista (es. pagamento, rimborso, etc.) al verificarsi di determinate condizioni; cambiovalute/exchange ad esempio per convertire automaticamente le valute, al ricevimento di una determinata somma;

ad esempio per convertire automaticamente le valute, al ricevimento di una determinata somma; spedizioni in contrassegno per incassare le somme del bene venduto, verificarne lo stato e trasferire automaticamente la somma al venditore quando il bene risulta consegnato, senza che il vettore debba tenere in custodia la somma;

per incassare le somme del bene venduto, verificarne lo stato e trasferire automaticamente la somma al venditore quando il bene risulta consegnato, senza che il vettore debba tenere in custodia la somma; acquisto di titoli in borsa per analizzare l’andamento di un titolo e acquistarlo al raggiungimento della cifra impostata;

per analizzare l’andamento di un titolo e acquistarlo al raggiungimento della cifra impostata; cambiali o assegni circolari per congelare l’importo da trasferire e rilasciarlo in una data specifica;

per congelare l’importo da trasferire e rilasciarlo in una data specifica; compravendite immobiliari, ad esempio per vincolare il pagamento dell’abitazione alla concessione del mutuo;

immobiliari, ad esempio per vincolare il pagamento dell’abitazione alla concessione del mutuo; transazioni finanziarie;

finanziarie; operazioni societarie ;

; tracciabilità delle merci;

delle merci; tutela della proprietà intellettuale.

Le possibili applicazioni sono numerosissime, ovviamente però è necessario che gli smart contracts vengano utilizzati negli ambiti in cui esiste un insieme di dati che possono essere raccolti ed elaborati da un software per stabilire quando e se si verificano le condizioni previste dal contratto stesso.

Smart contracts: vantaggi

Come abbiamo visto, rispetto al contratto tradizionale, gli smart contracts offrono il vantaggio di evitare che una delle parti non ottemperi ai suoi obblighi. In più:

essi svincolano dall’intervento di soggetti terzi ed intermediari, favorendo l’ indipendenza delle parti , nonché una riduzione dei costi (non ci professionisti o figure esterne da remunerare);

, nonché una (non ci professionisti o figure esterne da remunerare); essi non necessitano dell’intervento umano, garantendo accuratezza : i processi automatizzati sono estremamente precisi e non soggetti ad errori o difetti ;

: i processi automatizzati sono estremamente precisi e ; offrono una estrema garanzia di sicurezza: i documenti sono criptati e protetti dagli attacchi informatici e da alterazioni arbitrarie, poiché risiedono sulla blockchain.

Smart contracts e blockchain

Vale la pena ricordare che la blockchain agisce attraverso due semplici caratteristiche strutturali:

un registro decentralizzato di tutte le transazioni in rete condivise da tutti i suoi membri;

di tutte le transazioni in rete condivise da tutti i suoi membri; l’immutabilità garantita di tale elenco (ogni transazione si collega alla precedente: se la catena viene modificata e la blockchain violata, la “rottura” è visibile a tutti).

L’immodificabilità dello smart contract che risiede sulla blockchain ne garantisce in automatico anche la sua eseguibilità al verificarsi clausole che vi sono contenute, senza possibilità di alterazioni.