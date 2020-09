Smart Working: soluzioni chiavi in mano per le PMI

Affidarsi a un partner specializzato per gestire la comunicazione dentro e fuori l'ufficio è un vantaggio competitivo per le PMI: soluzioni pronte all’uso integrate, flessibili e scalabili.

La comunicazione in azienda svolge un ruolo determinante per il successo del business, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore produttivo di appartenenza. La vera sfida che le imprese sono chiamate ad affrontare, soprattutto nel post-lockdown, è riuscire a gestire la comunicazione nel modo più efficiente possibile sia dentro sia fuori dalle mura dell’ufficio.

Comunicare facilmente ovunque, da qualunque luogo, garantendo performance elevate qualunque siano il device o la rete utilizzata, deve essere sempre in cima alle priorità aziendali. Le PMI, in particolare, che operano in contesti dinamici, richiedono soluzioni ancora più veloci e pronte all’uso per creare un reale vantaggio competitivo sul mercato. È proprio il conseguimento di questo obiettivo a rendere indispensabile il ricorso alle strategie di Unified Communication, integrando nella rete aziendale tutte le possibili forme di comunicazione implementabili.

Unified Communication: vantaggi per le PMI

Definire una strategia di comunicazione precisa e integrata significa ricercare la soluzione migliore che possa soddisfare alcune necessità fondamentali, condivise dalla maggioranza delle imprese:

integrazione di servizi voce, dati e video;

indipendenza di utilizzo tra rete fissa e rete mobile;

facilità di utilizzo e indipendenza dai device;

scalabilità e giusto pricing;

performance e affidabilità al Top.

Per le PMI, la scelta più vantaggiosa da compiere è quella di affidarsi a un partner garantito ed efficiente per la gestione della comunicazione unificata, usufruendo delle tecnologie non proprietarie fornite da leader globali che siano immediatamente disponibili, accessibili, semplici e flessibili e che possano allinearsi al budget aziendale.

Office Smart di WINDTRE: caratteristiche e funzioni

WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, attraverso il marchio WINDTRE BUSINESS, mette a disposizione delle imprese la nuova soluzione di comunicazione integrata Office Smart pensata per facilitare la trasformazione digitale e il passaggio allo Smart Working. Office Smart, infatti, permette a dipendenti e collaboratori di operare in mobilità fuori dall’ufficio come se fossero in sede, senza perdere nessuna chiamata destinata al numero fisso.

Un servizio sviluppato interamente all’interno della ‘Top Quality Network’ di WINDTRE che, come sottolineato dal direttore commerciale dell’operatore Gianluca Corti, garantisce un’elevata velocità di download e upload, oltre a un’eccellente affidabilità del servizio voce, e consente alle imprese di concentrarsi sull’aspetto principale del loro successo, la capacità di interagire con i propri clienti.

Office Smart consente di coniugare soluzioni tecnologiche all’avanguardia con un altissimo livello di flessibilità e affidabilità, sfruttando al massimo le potenzialità di smartphone e PC che diventano gli strumenti di lavoro con cui chiamare e ricevere telefonate, organizzare meeting, fare video e audio conference, condividere i documenti e lavorare in team ovunque ci si trovi.

La soluzione di WINDTRE BUSINESS permette alle imprese di interagire con i propri clienti e fornitori in modo veloce e innovativo – andando incontro a nuove opportunità di business -, Office Smart si basa sul concetto di “centralino virtuale” avvalendosi di una modalità estremamente user friendly grazie alla App creata ad hoc, disponibile per PC e smartphone con i sistemi operativi Android e IOS. Si tratta di uno strumento fondamentale per la gestione della telefonia all’interno di un’impresa, perché il servizio di centralino telefonico permette di effettuare più chiamate in contemporanea e deviarle verso diversi interni, ma anche di stabilire quali apparati devono suonare in base alla ricezione delle tipologie di chiamate.

Office Smart si rivolge alle aziende che hanno già operativo un centralino o che hanno bisogno di predisporlo, riducendo tuttavia i costi da sostenere, così come alle imprese con personale che lavora spesso fuori dall’ufficio o che gestiscono servizi di centralino virtuale con altri operatori. Non sono previste spese di gestione e manutenzione e non vi è alcuna necessità di allocare spazi dedicati.

I vantaggi che derivano dall’implementazione in azienda della soluzione “chiavi in mano” Office Smart sono molteplici:

App mobile e desktop per gestire le chiamate da fisso o mobile;

funzioni multidevice, per meeting da qualsiasi dispositivo;

installazione direttamente in ufficio con un tecnico specializzato;

massima efficienza in mobilità per portare l’ufficio sempre con sé;

raggiungibilità sull’intero territorio nazionale;

assistenza dedicata.

Maggiori informazioni sulla soluzione Office Smart di WINDTRE BUSINESS sul portale web dedicato.