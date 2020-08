Torino capitale della Smart Mobility

Varato a Torino il nuovo Smart Mobility Corporate Club promosso da Intesa Sanpaolo: servizi dedicati e supporto alle imprese.

Intesa Sanpaolo Innovation Center, in collaborazione con Cisco, FCA e Iren, vara il nuovo Smart Mobility Corporate Club. Iniziativa che si propone di consolidare un ecosistema dell’innovazione dedicato alla smart mobility, mettendo a disposizione delle imprese servizi esclusivi, lavorando in sinergia per lo sviluppo di nuovi progetti e sostenendo le migliori startup italiane e internazionali del settore.

Il progetto prende in via da Torino, capitale italiana dell’auto e sede di Techstars, acceleratore di startup americano tra i più importanti al mondo, che vi ha stabilito la base europea per le proprie attività sulla smart mobility.

Intesa Sanpaolo Innovation Center fornirà a Cisco, FCA e Iren la propria esperienza con team e servizi dedicati, oltre a una serie di benefit in esclusiva, tra cui contatti privilegiati con le startup finaliste dei programmi di selezione e accelerazione come quello di Techstars.

Lo Smart Mobility Corporate Club vuole favorire e facilitare il dialogo tra aziende che operano ai massimi livelli nelle nuove tecnologie, nell’automotive e nell’energia perché possano mettere a fattor comune le rispettive conoscenze, confrontarsi con le startup più promettenti e lavorare assieme per lo sviluppo della mobilità del futuro, partendo da Torino” – afferma Guido de Vecchi, Direttore Generale Intesa Sanpaolo Innovation Center.