Invalidità civile minori: domanda online dal Patronato

Nuova modalità semplificata per l’invio online della domanda di invalidità civile per i minorenni da parte dei Patronati.

L’INPS semplifica le modalità di presentazione delle domande di invalidità civile per i minorenni, che adesso possono essere inoltrate online dai Patronati e dalle associazioni che rappresentano le persone con disabilità.

Domanda di Invalidità civile: guida alla procedura INPS 27 Febbraio 2023 Con il messaggio numero 892 del 2 marzo, infatti, l’Istituto di Previdenza ha comunicato l’attivazione di nuove semplificazioni relative all’istruttoria per il riconoscimento dell’invalidità civile e delle relative prestazioni economiche, grazie al rilascio del nuovo servizio per l’acquisizione online della domanda per i minori (portale INPS, area tematica “Accesso ai servizi per patronati”). Le associazioni già abilitate all’uso del canale telematico possono accedere al servizio online usando l’identità digitale SPID almeno di livello 2, oppure CIE e CNS.

Per compilare la domanda telematica, infine, è necessario inserire i dati nelle diverse sezioni, compresa la richiesta di accertamento sanitario e la parte amministrativa dove inserire le informazioni necessarie per la liquidazione di una eventuale prestazione economica.

La normativa prevede che entrambi i genitori siano a conoscenza dell’inoltro della domanda, a meno che non vi sia un unico genitore o tutore. Il genitore non dichiarante riceverà una notifica via raccomandata oppure PEC in merito a tutte le comunicazioni relative all’avvio del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio.