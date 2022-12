INPS: video sportello per residenti all’estero

Sportello telematico evoluto: nuovo servizio di video appuntamento INPS per i pensionati e i residenti all’estero: già attivi per USA, Tunisia e Germania.

Parte lo Sportello telematico evoluto INPS: l’Istituto offre assistenza in video riunione – presso le sedi individuate come poli territoriali specializzati – agli utenti residenti all‘estero.

I primi sportelli in web meeting, riservati ai pensionati ea i lavoratori residenti fuori Italia, sono stati attivati per gli Stati uniti d’America, la Tunisia e la Germania. Nello specifico, le sedi che ospitano gli sportelli evoluti si trovano:

presso la Direzione provinciale di Palermo per USA e Tunisia;

per USA e Tunisia; presso la Direzione provinciale di Catanzaro per Germania (utenti iscritti alla DRV SCHWABEN).

Gli utenti residenti in questi Paesi devono accedere al servizio Sportelli di sede, individuare quella di proprio interesse e lo sportello riservato, autenticarsi con le proprie credenziali digitali e prenotare il web meeting.

Le nuove funzionalità dello sportello telematico avanzato sono state implementate anche presso gli sportelli dei poli della Direzione provinciale di Chieti dedicati alle prestazioni degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e all’Esercito.

Una volta ottenuto l’appuntamento, potranno ottenere un video incontro in lingua italiana, per avere informazioni o presentare eventuale documentazione, interagendo direttamente con i funzionari di sede. In fase di avvio sperimentale, gli appuntamenti dureranno al massimo 30 minuti e saranno aperti per due giorni a settimana per quattro ore complessive.

Tutti dettagli nel messaggio 20 dicembre 2022, n.4580. Con successivo messaggio verrà pianificata l’attivazione degli ulteriori sportelli.