Invalidità minori, domanda INPS online semplificata

Invalidità civile minori: semplificata la domanda da parte dei genitori e tutori, online la nuova funzione, con richiesta di accertamento e sussidio.

L’INPS la attivato un servizio semplificato per l’acquisizione della domanda di invalidità civile dei minori, disponibile in area riservata sul portale dell’Istituto di Previdenza, anche per i patronati.

Si possono utilizzare le credenziali del minore o su delega quelle del genitore/tutore.

Invalidità civile: revoca per assenti a visita 10 Novembre 2022 La domanda di accertamento sanitario e liquidazione di un’eventuale prestazione economica richiede i dati e il consenso di entrambi i genitori. Quello non dichiarante sarà informato direttamente dall’INPS (per raccomandata, PEC, email o SMS) dell’avvio del procedimento.

Il consenso serve anche per la riscossione del sussidio da parte del genitore dichiarante, prima dell’invio della domanda, allegando modulo di delega (reperibile nel quadro F, dopo il salvataggio dei dati inseriti) con le firme autenticate di entrambi i genitori o tramite funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione” (con proprie credenziali).

Tutte le istruzioni sono contenute nel manuale “Domande di invalidità civile”, disponibile nella schermata della procedura.