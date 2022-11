Lavoratori dipendenti: guida completa INPS via QR-Code

L’INPS sperimenta un canale di comunicazione con i giovani lavoratori tramite QR-Code, fornendo una guidainterattiva dei servizi di maggiore interesse.

L’INPS ha provveduto all’attivazione di un nuovo sistema di comunicazione personalizzata mediante QR-Code a favore dei giovani dipendenti del settore privato.

Il servizio permette l’accesso ad un quadro d’informazioni pensato per i neoassunti, con l’obiettivo di invitarli sia a conoscere le funzionalità telematiche offerte dall’Istituto in relazione alla loro categoria, ma anche per invitarli ad aggiornare i contatti personali e ad autorizzare l’invio di notifiche.

Si tratta di un progetto pilota: la sperimentazione coinvolge nel progetto un campione di lavoratori neoiscritti all’INPS (con nuova posizione previdenziale) nel mese di luglio 2022 al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Una lettera inviata dall’INPS inviterà a inquadrare il QR-Code contenuto con lo smartphone, per aprire lo il video spot della campagna di informazione, un breve video che illustra i servizi INPS dedicati al termine del quale compare un link relativo alla guida illustrativa dei servizi INPS di maggiore interesse (Guida in 10 passi per i giovani lavoratori dipendenti).

La guida, con i relativi link ai contenuti del portale, è accessibile cliccando sopra oppure effettuando il seguente il percorso sul sito INPS: “Inps Comunica” > “Video personalizzati e Guide interattive” > “Guide Interattive”.