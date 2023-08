Fondi CIPESS sviluppo e coesione: ripartizione regionale

Il ministro Fitto conferma: i progetti usciti dal PNRR saranno finanziati, Comuni e Regioni chiedono voce in capitolo per definire le nuove priorità.

Presentata la proposta di revisione del PNRR: 16 miliardi per il capitolo RepowerEu, congelate le riforme PA, tagliati i fondi per Trasporti e Sanità.

Revisione PNRR: incentivi per Edilizia Green e Superbonus

Revisione PNRR, il Governo studia Superbonus rafforzato per edilizia green, incentivi per l’efficienza e consumi intelligenti in bolletta: anticipazioni.