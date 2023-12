Stipendi e pensioni militari: tutti gli aumenti 2024 in arrivo

Aumento pensioni e stipendi militari nel 2024-2025: novità in un emendamento alla Manovra sul rinnovo contratti, 100 milioni per Polizia e Forze Armate.

Il rinnovo dei contratti del pubblico impiego inserito nella Manovra 2024destinato notevoli risorse all’aumento delle retribuzioni dei dipendenti statali a partire dal prossimo anno. Il CCNL del comparto Difesa Sicurezza e Soccorso Pubblico (Forze di Polizia, Militari e Vigili del Fuoco) è fermo da tre anni e si sta lavorando per rinnovarlo.

Il rinnovo prevede l’adeguamento delle tabelle degli stipendi militari per il 2024, con incrementi anche per le pensioni militari.

Aumento stipendi: bonus statali in busta paga 14 Novembre 2023 Nel 2023, a causa del mancato rinnovo del contratto per il periodo 2022-2024, la Legge di Bilancio ha previsto un aumento dello stipendio dei militari del +1,5% rispetto all’anno precedente. Si tratta tuttavia di un aumento temporaneo, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre di quest’anno, inclusa la tredicesima mensilità.

Ora, con un emendamento alla Manovra presentato dal Governo in Commissione Bilancio al Senato, si prevede dal 2024 un aumento retributivo lordo fino a 194 euro al mese, insieme a un calcolo più favorevole delle pensioni per il personale delle Forze dell’ordine.

Vediamo in dettaglio cosa prevede.

Anticipo rinnovo CCNL nello stipendio militari di dicembre

Il D.L. 18 ottobre 2023 n.145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, prevede che all’articolo 3 sia previsto un anticipo “una tantum” dell’aumento di stipendio per i militari, nel mese di dicembre.

L’importo, lordo, di questo anticipo è pari al valore della vacanza contrattuale annua di ciascun individuo, moltiplicato per un coefficiente di 6,7 volte il suo valore.

GRADO I.V.C. (Indennità vacanza contrattuale)* I.V.C. x 13 mensilità* Coeff. di incremento* Importo totale lordo* CAPITANO +10 11,49 149,37 6,7 1.008,78 CAPITANO 11,49 149,37 6,7 1.008,78 TENENTE 11,29 146,77 6,7 983,36 SOTTOTENENTE 10,44 135,72 6,7 909,32 PRIMO LUOGOTENENTE 11,29 146,77 6,7 983,36 LUGOTOTENENTE 10,95 142,35 6,7 953,75 PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO 10,68 138,84 6,7 930,23 PRIMO MARESCIALLO 10,49 136,37 6,7 913,68 MARESCIALLO CAPO +10 10,49 136,37 6,7 913,68 MARESCIALLO CAPO 10,19 132,47 6,7 887,55 MARESCIALLO ORDINARIO 10,00 130,00 6,7 871,00 MARESCIALLO 9,52 123,76 6,7 829,19 S.M. AIUTANTE 10,00 130,00 6,7 871,00 S.M.C. CON 4 ANNI NEL GRADO 9,60 124,80 6,7 836,16 SERGENTE MAGGIORE CAPO 9,48 123,24 6,7 825,71 SERGENTE MAGGIORE 9,27 120,51 6,7 807,42 SERGENTE 8,91 115.83 6,7 776,06 GRADUATO AIUTANTE 9,27 120.51 6,7 807,42 PRIMO GRADUATO CON 5 ANNI NEL GRADO 8,93 116.09 6,7 777,80 PRIMO GRADUATO 8,89 115.57 6,7 774,32 GRADUATO CAPO 8,55 111.15 6,7 744,71 GRADUATO SCELTO 8,28 107.64 6,7 721,19 GRADUATO 8,03 104.39 6,7 699,41

Stipendi militari: gli incrementi dal 2024

L’emendamento alla Manovra, del valore complessivo di 105 milioni di euro, si aggiunge al miliardo e mezzo già destinato agli aumenti contrattuali all’interno dei 5 miliardi dei fondi per l’intero comparto pubblico. Di questi, 32 milioni saranno destinati al “salario accessorio“, con un focus particolare sulla valorizzazione dei servizi di natura operativa. Questo dovrebbe contribuire a risolvere la questione del mancato pagamento delle ore di straordinario per la Guardia di Finanza e le Forze Armate.

Un’altra parte dei fondi, pari a 38,3 milioni di euro, verrà destinata nel triennio 2024-2026 alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare. Questa iniziativa garantirà a poliziotti, carabinieri, Guardia di Finanza e altre Forze Armate la possibilità di usufruire di polizze sanitarie per coprire le spese di salute proprie e dei propri familiari a carico.

Tabella stipendi militari 2024

Le tabelle degli stipendi dei militari per il 2024, simulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, indicano che, a regime dal 2025, ci sarà un incremento medio mensile medi di 186 euro:

+187 euro per i poliziotti;

+189 euro per i carabinieri;

+179 euro per le guardie carcerarie;

+194 euro per i finanzieri:

+172 euro per i militari dell’esercito:

+189 euro per quelli della marina:

+192 euro per quelli dell’aeronautica;

per i vigili del fuoco, gli aumenti oscilleranno da +169 euro per i non dirigenti a oltre +400 euro per i quadri direttivi.

Pensioni militari 2024: cosa cambia

Calcolo pensione netta per Guardia di Finanza e Carabinieri 22 Agosto 2023 Un aspetto chiave dell’emendamento riguarda le pensioni dei militari, ovvero il regime previdenziale per poliziotti, carabinieri, esercito e vigili del fuoco. Coloro che andranno (o sono già andati) in pensione dal primo gennaio 2022 godranno di un calcolo più favorevole del montante contributivo accumulato, grazie a un aumento del coefficiente di trasformazione, il che avrà come conseguenza il calcolo di pensioni più alte.

Questa decisione, in controtendenza con quanto fatto per altre categorie di dipendenti pubblici come medici e infermieri, è giustificata dal fatto che il personale delle Forze dell’ordine si ritira mediamente a 60-62 anni, versando quindi meno contributi previdenziali nel corso della carriera.

Il nodo risorse

Sebbene l’emendamento rappresenti un passo avanti significativo verso l’aumento delle pensioni, si ritiene che i 10 milioni di euro stanziati siano insufficienti: per garantire aumenti di pensione sostenibili fino al 2033, sarebbero necessari 1,7 miliardi di euro.

I fondi attuali, dunque, copriranno solo i militari che andranno in pensione nel 2024 e nel 2025.