Pensioni Scuola 2023 Docenti e ATA: ipotesi domande entro il 21 ottobre 2022

Il MIUR ha anticipato le probabili date per l’invio delle domande 2022 di cessazione dal servizio ai fini pensionamento del personale scolastico nel 2023.

Le anticipazioni sulla data di presentazione delle domande di cessazione dal servizio per il personale scolastico – stabilita ogni anno con Circolare MIUR – indicano come probabile quella del 21 ottobre 2022 per il personale dipendente (docente, educativo e A.T.A) del comparto scuola e del 28 febbraio 2023 per il personale dirigente.

Scuola: cessazione servizio per la pensione

Si tratta delle domande di dimissioni volontarie finalizzate al pensionamento dal 1° settembre 2023, in relazione alla quale si è tenuto un incontro tra Ministero dell’Istruzione e Sindacati, e da cui è emesso il calendario sopra indicato. Ogni anno viene stabilita la scadenza per l’intro delle domande, con procedura telematica POLIS“istanza online”, disponibile sul sito del MIUR.

La domanda di pensione si dovrà poi presentare online all’INPS, con procedura telematica e autenticazione (SPID, CIE, CNS), Contact Center (chiamando il numero 803 164) o rivolgendosi per assistenza gratuita ai Patronati.

Per le domande di cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022, la scadenza di invio delle domande era quella del 31 ottobre 2021. In base alle anticipazioni dei sindacati, quindi, il termine per l’anno in corso potrebbe essere quello del 21 ottobre 2022.

Domanda di cessazione per la pensione di vecchiaia

Nel 2022 deve presentare domanda di cessazione dal servizio coloro i quali vogliono andare in pensione il 1° settembre 2023. L’adempimento riguarda chi compie 67 anni dal 1° settembre 2023 al 31 dicembre, che altrimenti sarebbero collocati a riposo d’ufficio soltanto dal 1° settembre 2024. Senza prima dare le dimissioni nei termini indicati dal MIUR, infatti, non è poi possibile presentare domanda di pensione all’INPS nei primi mesi del 2023.

Domanda di cessazione per la pensione anticipata

Chi va in pensione anticipata dal 1° settembre 2023 deve presentare domanda di cessazione dal servizio nel 2022, ad eccezione di coloro i quali al 31 agosto 2023 avranno maturato i contributi per la pensione anticipata ordinaria Fornero (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne) avendo già compiuto 65 anni (sono posti a riposo d’ufficio).

Chi invece sceglie la pensione 2023 con la Quota 100-102, la Quota 41, la pensione anticipata contributiva e a qualsiasi altra forma di pensione anticipata, deve presentare domanda di cessazione dal servizio.

Requisiti per la pensione Scuola 2023

Pensione di vecchiaia

Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

Requisiti anagrafici: d’ufficio 67 anni al 31 agosto 2023; a domanda 67 anni al 31 dicembre 2023;

Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 20 anni.

Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Requisiti anagrafici: d’ufficio 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2023; a domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2023;

Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2023.

Pensione anticipata – articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26



Requisiti donne entro il 31 dicembre 2023: anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi;

Requisiti uomini entro il 31 dicembre 2023: anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi.

Pensione Opzione Donna – Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178

Requisiti contributivi maturati al 31 dicembre 2021: anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021;

Requisiti anagrafici maturati al 31 dicembre 2021: 58 anni maturati al 31 dicembre 2021.

Pensione Quota 102 – Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 e modificato art. 1, co. 87, L. 234/2021



Requisiti contributivi da maturare entro il 31 dicembre 2022: anzianità contributiva minima di 38 anni

Requisiti anagrafici da maturare entro il 31 dicembre 2022: 64 anni.

Pensione Scuola: le penalizzazioni esistenti

Nel corso del tavolo tra Ministero e Sindacati sono state discusse anche alcune criticità relative al sistema pensionistico nell’ambito dell’Istruzione. A sottolinearlo è l’ANIEF attraverso il segretario generale Gianmauro Nonnis, secondo cui si tratta dell’unico comparto pubblico che necessita di oltre un milione di laureati:

senza un adeguato sistema di valutazione del periodo di laurea, i dipendenti del comparto saranno sempre svantaggiati di oltre un lustro nella maturazione dei requisiti e, col sistema misto e contributivo, nel cumulo dei contributi.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF, i problemi collaterali sono numerosi: il comparto Scuola si caratterizza non solo gli stipendi più bassi del pubblico impiego ma anche pensionati più anziani e poveri.

Dietro queste problematiche si cela il congiunto effetto di basse retribuzioni in età lavorativa con il ritardo nell’accesso al lavoro causato dall’assenza di un canale permanente di reclutamento, ma anche il mancato riconoscimento per intero della carriera, il ritardo nei rinnovi contrattuali così come i criteri di maturazione contributiva e giuridica degli anni lavorativi e di laurea.