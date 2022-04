Dipendenti statali, ok al rinnovo dei contratti

Rinnovo contratto PA per funzioni centrali e comparti sicurezza e difesa: cosa prevede il nuovo CCNL e gli aumenti di stipendio in busta paga previsti.

Il Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole all’ipotesi di rinnovo contratto per il comparto funzioni centrali della Pubblica Amministrazione e agli schemi di Dpr per il comparto difesa e sicurezza, in attuazione di quanto previsto dal PNRR relativamente alla riforma del pubblico impiego. Vediamo in dettaglio cosa cambia e di quanto aumenta la busta paga per i lavoratori a cui si applicano questi rinnovi contattuali.

Rinnovo CCNL Funzioni Centrali PA

I rinnovi contrattuali si applicano per il triennio 2019-2021. Il rinnovo del contratto PA coinvolge circa 225mila dipendenti statali dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti pubblici non economici. I contenuti nel nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Centrali era stato siglato con Aran, Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cgs e Confintesa e dalle rispettive strutture di categoria il 5 gennnaio, perfezionando la pre-intesa dello scorso 21 dicembre.

Nuove regole smart working

Tante le novità contenute nel contratto: dal nuovo ordinamento professionale alla regolazione del lavoro agile, fino alla formazione. Il rinnovo contratto PA contiene infatti anche le nuove regole per lo smart working, introducendo precisi diritti a tutela dei dipendenti e condizioni chiare a garanzia della soddisfazione di cittadini e imprese.

Ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con rotazione settimanale, mensile o plurimensile, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile.

Possibilità per le amministrazioni di avvalersi di Mobility Manager per l'elaborazione dei Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza.

Ordinamento professionale

Il nuovo sistema di classificazione del personale è articolato in quattro aree:

Area degli operatori, Area degli assistenti, Area dei funzionari, Area delle elevate professionalità.

In ogni Area sono poi individuate le famiglie professionali in base a competenze e titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali.

Aumenti stipendiali

Calcolo stipendio netto nella Pubblica Amministrazione 2 Febbraio 2022 Per il settore funzioni centrali, gli aumenti di stipendio medi mensili sono pari a 105 euro per 13 mesi, che si aggiungono ai 1800 euro di arretrati e ad altri 20 euro in più che derivano dall’utilizzo delle risorse stanziate nella Legge di Bilancio 2022, volte a finanziare il nuovo ordinamento professionale e il superamento dei limiti all’incremento dei Fondi risorse decentrate.

Progressioni retributive

Con il rinnovo dei contratti nella PA l’attribuzione dei “differenziali stipendiali” (attribuiti tramite graduatoria e correlati alle competenze) diventa una progressione economica all’interno dell’area, con procedura selettiva attivata ogni anno in base alle risorse.

Rinnovo CCNL Difesa e Sicurezza

Per il comparto difesa e sicurezza, invece, il rinnovo del CCNL riguarda 430mila lavoratori. Sono coinvolti i lavoratori appartenenti a Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e Forze Armate.

Gli incrementi della retribuzione saranno mediamente di 128 euro lordi mensili, von un incremento medio sul solo trattamento stipendiale di circa 100 euro lordi, con riferimento all’intero comparto. Previste anche nuove indennità.