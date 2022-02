Esonero IRAP per autonomi e ditte individuali, Partite IVA forfettarie e imprese familiari ma non per professionisti associati: impatto sull'acconto 2022.

Dall’anno di imposta 2022 le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione non dovranno più versare l’IRAP: la norma riguarda quindi Partite Iva e ditte individuali mentre esclude tipologie di micro imprese come le società semplici o i professionisti che svolgono attività in forma associata. Lo sottolineano i Consulenti del Lavoro, nella circolare 5/2022, che commenta le principali novità fiscali della Legge di Bilancio. In base alla relazione tecnica che accompagna la misura del Governo alla Manovra, l’esclusione dall’imposta riguarda 835mila soggetti, su una platea complessiva di 2 milioni 28mila (41,2% del totale). Vediamo tutto.

Abolizione IRAP 2022

Taglio IRAP 2022 in Manovra per autonomi e ditte individuali 21 Dicembre 2021 L’esclusione dal versamento dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione, è contenuta nel comma 8 della legge 234/2021. In base al quale, «a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al dlgs 446/1997, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo D.Lgs. n. 446/1997».

C’è una prima precisazione importante dei Consulenti del Lavoro: la norma, «pur facendo riferimento all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 446/1997 – che, come è noto, riguarda anche le società semplici, in accomandita semplice, in nome collettivo e quelle ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3 del TUIR che esercitano attività commerciali o arti e professioni – ne limita espressamente l’ambito applicativo alle persone fisiche».

Esonero IRAP: a chi si applica

Esonero IRAP anche per imprese familiari 31 Gennaio 2022 Professionisti, autonomi e ditte individuali non pagano più l’IRAP, indipendente dalla presenza di altri fattori (es.: organizzazione autonoma). Continuano a non pagare l’IRAP anche gli autonomi che applicano il regime forfettario. E c’è una precisazione dell’Agenzia delle Entrate, fornita nel corso di Telefisco, in base alla quale sono esonerate dall’IRAP anche le imprese familiari.

Continuano invece a pagare l’IRAP tutte le forme societarie (anche società semplice, in accomandita semplice, in nome collettivo e via dicendo), e i professionisti che svolgono l’attività nelle varie forme associative, compresi gli studi associati e le società fra professionisti, STP.

Impatto sull’acconto di giugno

La norma ha impatto dall’anno di imposta 2022, quindi già a partire dall’acconto di giugno. Coloro che in base alla Manovra sono ora esonerati dall’IRAP, in giugno pagano il saldo sull’anno precedente ma non devono più versare l’acconto 2022. La dichiarazione IRAP 2022, invece, che è relativa al periodo d’imposta 2021, dovrà essere regolarmente presentata.

Sottolineiamo infine alcuni aspetti sui quali si soffermano i Consulenti del Lavoro nella circolare dedicata.

Impatto sul contenzioso non retroattivo

Il primo riguarda il contenzioso. Finora, «i contribuenti persone fisiche dovevano dimostrare in giudizio l’insussistenza di un’autonoma organizzazione e quindi la carenza del presupposto dell’imposta». La nuova norma supera la necessità di ricorrere al contenzioso per vedersi riconoscere l’esclusione dall’imposta, ma «non produce per i medesimi contribuenti gli stessi effetti per il passato». Questo, perché l’intervento della legge 234/2021 «prevede l’esclusione dall’imposta esclusivamente a partire dal periodo d’imposta 2022 e non contiene ulteriori previsioni per i periodi d’imposta precedenti». Quindi, «coloro che hanno in corso contenziosi o dovessero trovarsi nelle condizioni di doverli instaurare – vuoi per contrastare la pretesa dell’Amministrazione finanziaria ove il contribuente non avesse versato l’imposta, ovvero nelle ipotesi in cui la controversia abbia preso le mosse dal silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso dell’imposta pagata – dovranno continuare a dimostrare in giudizio l’assenza dell’autonoma organizzazione per essere esclusi dall’assoggettamento ad IRAP».

Professionisti associati penalizzati

La seconda considerazione è un’osservazione critica. Secondo i Consulenti del Lavoro, la norma «determina un’evidente penalizzazione per quei professionisti che esercitano o intendono esercitare l’attività in forma associata e va nella direzione contraria alla diffusa esigenza di incentivare forme di aggregazione professionale capaci di affrontare adeguatamente l’innovazione tecnologica, le esigenze del mercato e, non ultimo, l’ingresso dei giovani nelle professioni».