Master in blockchain e Borse di studio per i manager del futuro

Un Master in blockchain per la competenza più richiesta dal mercato del lavoro: disponibili 12 Borse di studio.

La Blockchain è la tecnologia del futuro: ed è ovunque. Dalla musica alla finanza, dalle filiere agrifood di ultima generazione alla politica bancaria, protagonista dalla riforma degli archivi, della salute e della pubblica amministrazione. Secondo LinkedIn è stata la skill più cercata dai datori di lavoro nel 2020, una competenza quindi imprescindibile con cui chiunque deve misurarsi. Le tecnologie a catena distribuita sono, secondo molti, non solo il futuro ma il presente della tecnologia e dell’informatica.

Ecco dunque un’occasione per fare il salto di qualità: 8 Borse di Studio per la 6° Edizione del Master Lab in Blockchain Technology & Management che prenderà avvio il prossimo 14 Maggio. Un’iniziativa targata The Blockchain Management School, la prima scuola di formazione manageriale in Italia dedicata al mondo della tecnologia Blockchain che mira a formare una nuova generazione di manager e professionisti in grado di gestire con competenza questa importante innovazione e la pluralità di applicazioni che essa introduce nella gestione dei processi aziendali e istituzionali.

Il Master Lab vede le docenze di importanti personalità dell’ecosistema blockchain italiano e internazionale come quelle di Gian Luca Comandini, Direttore del Master Lab, Federico Tenga, Fabiano Taliani, Giacomo Zucco, Mirko De Maldé, William Nonnis, Giorgio Maria Mazzoli, Alessandro Ghiani, Massimo Ciaglia ed altri prestigiosi contributi. Accanto alle lezioni in presenza a Roma, il Master viene simultaneamente erogato in live streaming sul Campus Virtuale della Scuola, una piattaforma di e-learning personalizzata che consente la partecipazione attiva anche a distanza, con un archivio didattico dove gli studenti potranno accedere e consultare le registrazioni video delle lezioni e i materiali didattici in qualsiasi momento durante tutto il percorso formativo, entrare all’interno della propria aula virtuale, partecipare a discussioni, condividere materiali, scaricare presentazioni, seguire video e molto altro ancora.

Per conquistare una delle Borse di studio (tra cui quella messa a disposizione da Cointelegraph Italia), partecipare al prossimo Open Day o candidarsi tramite l’iniziativa My Future, si può visitare la pagina www.theblockchainmanagementschool.it.