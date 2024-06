Crisi d’impresa, il Governo approva nuovi correttivi

Responsabilità dei sindaci, nuovi strumenti di composizione negoziata, l'albo dei gestori diventa elenco: correttivi al codice della crisi d'impresa.

Il Governo ha approvato una revisione del codice della crisi d’impresa che fornisce chiarimenti interpretativi e introduce una serie di modifiche, anche andando incontro alle richieste del mondo delle professioni.

Il decreto legislativo è stato approvato in fase preliminare dal consiglio dei ministri del 10 giugno e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR, piano nazionale di ripresa e resilienza.

Codice della crisi d’impresa: le nuove modifiche

Il provvedimento, spiega il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha l'obiettivo di consentire alle imprese di individuare e affrontare il prima possibile le situazioni di crisi: «facendo chiarezza su molti istituti, da un lato aiutiamo le imprese a non muoversi troppo tardi, dall'altro rafforziamo gli strumenti preventivi e stragiudiziali di esame della difficoltà dell'impresa e di ricerca delle possibili soluzioni».

Fra le novità rilevanti, vengono precisate meglio le responsabilità dei sindaci nella segnalazione anticipata delle crisi, l’albo dei gestori della crisi d’impresa diventa un elenco, e ci sono novità in materia di composizione negoziata.

Il parere dei Commercialisti

Il presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Elbano de Nuccio, sottolinea che il provvedimento «chiarisce e migliora il testo del decreto legislativo del 2019» e va incontro alle richieste della categoria.

In particolare De Nuccio ritiene «decisamente apprezzabili le modifiche all’articolo 25-octies in cui viene rivisto il meccanismo della segnalazione anticipata per l’emersione della crisi di impresa». In particolare, la riformulazione prevede «l’attenuazione o anche l’esclusione della responsabilità per i sindaci che siano attivati tempestivamente con la segnalazione all’organo amministrativo», e contemporaneamente circoscrive «i termini e le condizioni per considerare tempestiva tale segnalazione: sessanta giorni dalla conoscenza effettiva (e non dalla teorica conoscibilità) delle condizioni di crisi».

I commercialisti esprimono soddisfazione anche per la trasformazione in elenco dell’albo dei gestori e per la nuova possibilità di composizione negoziata, che consente un accordo fra il debitore e le agenzie fiscali.