Sanzioni POS, stralcio cartelle, cuneo fiscale, pensioni, reddito di cittadinanza, congedi, Superbonus, energia, mutui: ulteriori novità in Manovra 2023.

Taglio di tre punti al cuneo fiscale per redditi fino a 25mila euro, Reddito di Cittadinanza ridotto a sette mesi, marcia indietro sulle sanzioni POS (eliminato anche il paletto dei 60 euro), condono mini-cartelle senza tributi locali, proroga a fine dicembre per la Cilas che dà diritto al Superbonus 110% nel 2023, potenziamento incentivi per chi assume percettori di RdC, ritocchi alla rivalutazione delle pensioni, un mese di congedo parentale all’80% a entrambi i genitori, nuove riduzioni IVA sul gas metano.

Sono i principali emendamenti alla Legge di Bilancio 2023 presentati dal Governo, destinati quindi ad essere approvati e a confluire nel testo finale della Manovra. L’iter prosegue a ritmo serratissimo, con arrivo in Aula martedì 20 dicembre dopo l’approvazione dei correttivi in Commissione Bilancio.

Vediamo gli emendamenti più significativi presentati dal Governo.

Aumento pensioni

Rivalutazione Pensioni 2023: ritocchi alle nuove fasce in Manovra 19 Dicembre 2022 Vengono alzate a 600 euro le pensioni minime per chi ha almeno 75 anni. Per tutti gli altri, lo ricordiamo, la minima nel 2023 sale a 571,6. Ci sono poi delle modifiche alle nuove percentuali di perequazione: si alza dello 0,5% l’aliquota fra quattro e cinque volte il minimo (rivalutazione quindi all’85%, che corrisponde a un aumento del 6,2%), mentre scendono di un ulteriore 0,2% le altre aliquote, rispetto alla rimodulazione già prevista dal testo originario della manovra. Ecco di conseguenza come si rivalutano le pensioni 2023:

fino a 4 volte la pensione minima (circa 2.100 euro lordi): rivalutazione al 100% (aumento pieno, al 7,3%)

fino a 5 volte il minimo pensione (circa 2.625 euro lordi): rivalutazione pari all’85% (aumento effettivo del 6,2%)

tra 5 e 6 volte il minimo (tra 2.625 e 3.150 euro lordi): rivalutazione 53% (aumento effettivo 3,8%)

tra 6 e 8 volte il minimo (tra 3.150 e 4.200 euro lordi): rivalutazione 47% (aumento effettivo 3,4%)

tra 8 e 10 volte il minimo (tra 4.200 e 5.250 lordi): rivalutazione 37% (aumento effettivo 2,7%)

oltre 10 volte la pensione minima (oltre 5.250 euro lordi): rivalutazione 32% (aumento effettivo 2,3%).

Cuneo fiscale dei dipendenti

Sale a 25mila euro, dai precedenti 20mila indicati nel ddl in prima stesura, il reddito fino al quale si applica il taglio del 3% punti del cuneo fiscale. Si tratta, lo ricordiamo, di una misura che va interamente a beneficio del lavoratore, nel senso che la decontribuzione va ad aumentare il netto in busta paga. La somma, che precedentemente veniva trattenuta, resta nella disponibilità del lavoratore. Resta invece a 35mila euro il tetto di reddito fino al quale si applica invece il taglio del 2%.

Reddito di Cittadinanza

Reddito di Cittadinanza: linee guida per la Riforma 2023 16 Dicembre 2022 Ci sono due modifiche sostanziali. Per prima cosa viene ulteriormente ridotto lo strumento di welfare, che dal primo gennaio 2023 spetterà per soli 7 mesi (nel ddl era ridotto a 8 mesi) rispetto agli attuali 18 mesi.

La seconda modifica riguarda la decontribuzione per le imprese che assumono i percettori di RdC: l’esonero dai contributi sale a 8mila euro dai 6mila previsti dal testo della manovra approvata dall’Esecutivo a novembre. Quindi, le aziende che assumono persone che stanno prendendo il sussidio non versano contributi previdenziali (esenzione al 100%) fino a un massimo di 8mila euro annui per singolo lavoratore.

Stralcio cartelle fino a mille euro

Resta il condono delle cartelle esattoriali fino a mille euro affidate all’agente della riscossione fra il 2000 e il 2015, ma vengono esclusi multe e tributi locali dovuti ai Comuni (come l’IMU). Anche questa norma, lo ricordiamo, è fra quelle criticate dalla Commissione UE (nell’ambito di un parere positivo sulla manovra complessiva, approvata senza riserve). Altra novità: la cancellazione slitta di due mesi: lo stralcio è spostato dal 31 gennaio 2023 (indicato nel ddl) al 31 marzo.

Sanzioni POS

Manovra: rilievi UE su fisco, stralcio e contanti 14 Dicembre 2022 Sparisce la norma che eliminava le multe per i commercianti e i professionisti che non accettano pagamenti digitali su acquisti fino a 60 euro. E’ stato uno dei capitoli più dibattuti della Manovra, anche in seguito ai rilievi dell’Unione Europea. Si era ipotizzato di far scendere il tetto a 30 euro ma alla fine si torna all’attuale normativa, che prevede sanzioni (30 euro più il 4% del valore della transazione) in tutti i casi in cui non viene accettato un pagamento con carta di credito o di debito.

Non si esclude che alla fine venga approvata anche un’agevolazione, per esempio un credito d’imposta, per compensare i commercianti del costo dei pagamenti digitali.

Superbonus 110

Superbonus: ok a Cilas entro fine anno 16 Dicembre 2022 Viene inserito negli emendamenti alla Manovra lo slittamento al 31 dicembre 2022 come termine ultimo per presentare la Cilas e continuare ad utilizzare il Superbonus 110% anche nel 2023. La Legge di Bilancio prevede che, in tutti gli altri casi (con regole a parte per le villette) il Superbonus dal primo gennaio scenda invece al 90%. In parole semplici, la modifica consente di applicare l’agevolazione al 110 anche nel 2023 ai condomini che presentano la Cilas per i lavori edilizi entro il prossimo 31 dicembre (il precedente termine era il 25 novembre).

Congedo parentale

Congedo parentale: aumento in Manovra 2023 29 Novembre 2022 Viene esteso anche ai padri lavoratori l’innalzamento all’80% dell’indennità di congedo parentale per una mensilità. La Manovra, già nel testo originario, aveva previsto questo beneficio ma esclusivamente per le madri. Restano invariate le regole generali, con i genitori hanno diritto a 9 mesi complessivi di congedo retribuito al 30% nei primi 12 anni di vita del figlio, a cui si aggiungono mensilità non retribuite fino a 11 mesi in totale (sempre fra i due genitori). Una delle mensilità di congedo prevede ora un’indennità all’80%, in base all’emendamento di Governo, per entrambi i genitori (non solo per la madre).

Altre misure

Ci sono infine una serie di emendamenti che consentono di pagare l’IVA ridotta al 5% nel primo trimestre 2023 su energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia e teleriscaldamento, e al 10% sui pellet per tutto il 2023. Vengono anche sospese per tutto il 2023 le interruzioni alla fornitura di gas per i clienti finali direttamente allacciati alla rete del gas naturale.

Ancora: detrazione IRPEF al 50% sull’IVA versata per acquisto casa ad alta efficienza energetica (classe A o B) dal costruttore entro fine 2023, ripartita in 10 quote annuali. Infine, anche in considerazione dell’impatto atteso del nuovo rialzo del costo del denaro, si prevede un passaggio agevolato dal mutuo a tasso variabile al tasso fisso.