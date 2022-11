Congedo parentale: aumento alle madri in Manovra 2023

Niente multe per chi rifiuta pagamenti elettronici fino a 30 euro in attesa di nuove regole POS ed ok ai contanti fino a 5mila euro: le novità in Manovra.

Legge di Bilancio: congelato l’adeguamento all’inflazione delle multe stradali, sanzioni ferme per il 2023 e 2024 per evitare rincari a due cifre.

Le PMI che si quotano in Borsa possono utilizzare il credito d’imposta anche nel 2023, con tax credit fino a 500mila euro: proroga in Legge di Bilancio.

Legge di Bilancio Legge di Bilancio 2023, tutte le misure per le imprese Bonus quotazione in Borsa, assunzioni detassate, buoni lavoro e Fondo di Garanzia PMI n Legge di Bilancio, presto un provvedimento per il Made in Italy.

Legge di Bilancio Assegno unico figli in Manovra, maggiorazioni 2023 Assegno unico figli in Legge di Bilancio 2023 con nuove maggiorazioni, alcune transitorie e altre che diventano strutturali come quella per figli disabili.

Legge di Bilancio Rottamazione quater e stralcio cartelle: primi dettagli in Manovra 2023 Nuova Rottamazione e condono cartelle in Legge di Bilancio 2023: primi dettagli su ruoli ammessi a stralcio o definizione agevolata e termini di pagamento.

Legge di Bilancio Rivalutazione Pensioni 2023-2024: nuove fasce in Manovra Rivalutazione Pensioni in Legge di Bilancio: nuove regole di perequazione 2023 e 2024, cambiano le fasce di importo e le aliquote di indicizzazione.