DURC online: validità prolungata

Estesa per 90 giorni successivi alla fine dello stato di emergenza Covid la validità dei DURC online in scadenza dal 31 gennaio o richiesti dal 19 luglio.

Emergenza Coronavirus fino al 15 ottobre: cosa cambia 30 Luglio 2020 A decorrere dal 19 luglio 2020, i Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Lo prevede la legge di conversione del Decreto Rilancio, che ne ha soppresso il comma 1 all’articolo 81.

Tale scadenza, originariamente prevista per il 31 luglio, faceva ricadere la validità dei DURC in questione fino al prossimo 29 ottobre. Ma considerato che il CdM ha esteso al 15 ottobre lo stato di emergenza Covid, la validità si estenderà ulteriormente.

L’INPS non si è ancora adeguata a tale nuovo slittamento, emanando un documento di prassi che tiene conto della scadenza originaria, ma è presumibilmente questione di giorni per vedere pubblicato un nuovo messaggio che tenga conto di quanto disposto dal DL approvato il 29 luglio dal Governo.

DURC: il Dl Rilancio interviene sulla validità 26 Maggio 2020 Conseguentemente tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto o che hanno richiesto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, al momento possono sicuramente ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020, con la consapevolezza che tale validità sarà ulteriormente estesa.

In ogni caso, resta l’obbligo in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità.

In sintesi, per le richieste di verifica della regolarità pervenute dal 19 luglio 2020 o ancora in corso l’istruttoria a quella data, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare la propria posizione, si procederà con l’emissione di un DURC online regolare.