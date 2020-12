Edilizia libera, tutte le opere senza permesso

Elenco lavori realizzabili in edilizia libera senza Scia, Cila o altri titoli abilitativi e permessi: tipologie per categoria e glossario unico nazionale.

Edilizia libera: interventi ammissibili a detrazione 22 Settembre 2020 Rifare l’impianto elettrico, le tubature del bagno o i sanitari, tinteggiare le pareti, realizzare un controsoffitto: sono tutti lavori di ristrutturazione che non richiedono alcuna pratica burocratica, che si possono quindi realizzare in regime di “edilizia libera“.

L’elenco delle opere che non richiedono un titolo abilitativo (Scia, Cila o permesso di costruzione) è contenuto nel DM Trasporti 2 Marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2018. Si tratta di un provvedimento applicativo dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 222/2016 in base al quale, per garantire omogeneità in tutto il territorio nazionale, è stato istituito un glossario unico delle opere edilizie che individua categorie di intervento e abilitazioni necessarie per compierle.

Gli interventi che si possono realizzare senza titoli abilitativi elencati nel decreto sono 58 e riguardano la manutenzione ordinaria e altre tipologie di lavori. Vediamo quali sono, divisi per macro-categorie.

Manutenzione ordinaria

Riparazione, sostituzione o rinnovamento di: pavimentazione interna o esterna, intonaco interno o esterno, elementi decorativi della facciata, opere di lattoneria (come la grondaia) e impianti di scarico, rivestimento interno ed esterno, serramenti e infissi interni ed esterni.

di: pavimentazione interna o esterna, intonaco interno o esterno, elementi decorativi della facciata, opere di lattoneria (come la grondaia) e impianti di scarico, rivestimento interno ed esterno, serramenti e infissi interni ed esterni. Installazione, riparazione, sostituzione o rinnovamento di inferriate o altri sistemi di intrusione.

di inferriate o altri sistemi di intrusione. Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento elementi accessori, rifiniture : rifinitura scale, scala retrattile e di arredo.

: rifinitura scale, scala retrattile e di arredo. Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di parapetto e ringhiera.

di parapetto e ringhiera. Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali: manto di copertura.

nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali: manto di copertura. Riparazione, sostituzione, installazione di controsoffitto non strutturale.

di controsoffitto non strutturale. Riparazione, rinnovamento di controsoffitto strutturale.

di controsoffitto strutturale. Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all’integrazione impiantistica e messa a norma di comignolo o terminale a tetto di impianto estrazione fumi.

finalizzata all’integrazione impiantistica e di comignolo o terminale a tetto di impianto estrazione fumi. Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e messa a norma: ascensore e impianti di sollevamento verticale.

di elementi tecnologici o delle cabine e ascensore e impianti di sollevamento verticale. Riparazione, sostituzione, realizzazione di tratto di canalizzazione e sottoservizi, messa a norma : rete fognaria e rete dei sottoservizi.

di tratto di canalizzazione e sottoservizi, : rete fognaria e rete dei sottoservizi. Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, messa a norma : impianto elettrico.

: impianto elettrico. Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, compreso il tratto fino all’allacciamento alla rete pubblica, messa a norma : impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas.

compreso il tratto fino all’allacciamento alla rete pubblica, : impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas. Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi sanitari e impianti di scarico, messa a norma: impianto igienico e idro-sanitario.

e apparecchi sanitari e impianti di scarico, impianto igienico e idro-sanitario. Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento, messa a norma : impianto di illuminazione esterno.

: impianto di illuminazione esterno. Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione, messa a norma : impianto di protezione antincendio.

: impianto di protezione antincendio. Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione, messa a norma : impianto di estrazione fumi, impianto di climatizzazione.

: impianto di estrazione fumi, impianto di climatizzazione. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma: antenna/parabola e altri sistemi di ricezione e trasmissione, punto di ricarica per veicoli elettrici.

Eliminazione barriere architettoniche

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma : ascensore e montacarichi, (purché non incida sulle struttura portante), servoscala e assimilabili.

: ascensore e montacarichi, (purché non incida sulle struttura portante), servoscala e assimilabili. Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento: rampa, apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario, dispositivi sensoriali.

Pavimentazione aree pertinenziali

Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento: intercapedine, locale tombato, pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi, vasca di raccolta delle acque.

Aree ludiche ed elementi di arredo aree pertinenziali

Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento: opera per arredo da giardino (es: barbecue, fontana, muretto), gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, giochi per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione, pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione, ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette, tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo, elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare.

Opere contingenti temporanee

Installazione, previa comunicazione avvio lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la comunicazione: gazebo, stand fieristico, servizi igienici mobili, tensostrutture, pressostrutture e assimilabili, elementi espositivi vari, aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione.

Altri interventi

Pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma.

di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma. Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma.

liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma. Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere strumentali all’attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie.

che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere strumentali all’attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie. Movimenti di terra : manutenzione, gestione e livellamento di terreno agricolo e pastorale, manutenzione e gestione di vegetazione spontanea e di impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell’acqua in agricoltura.

: manutenzione, gestione e livellamento di terreno agricolo e pastorale, manutenzione e gestione di vegetazione spontanea e di impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell’acqua in agricoltura. Serre mobili stagionali: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento.

installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento. Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico.

a servizio degli edifici: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico. Manufatti leggeri in strutture ricettive: installazione, riparazione e rimozione.