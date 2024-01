Superbonus: codici tributo per restituire i contributi

Superbonus: riversamento del contributo a fondo perduto non spettante: codici tributo e istruzioni di compilazione F24 Elide.

Con la risoluzione n.9/E del 29 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto tre nuovi codici tributo per la restituzione volontaria del contributo a fondo perduto non dovuto, erogato per lavori edilizi agevolati alle persone meno abbienti al fine di facilitare l’accesso al Superbonus.

Restituzione contributi Superbonus

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme dovute per la restituzione del contributo a fondo perduto, se ritenute in tutto o in parte non dovute, oltre a interessi e sanzioni, sono da versare allo Stato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per regolarizzare la fruizione indebita, si può restituire spontaneamente il contributo e gli interessi correlati, applicando le riduzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.

Modello F24 per il riversamento

Per restituire volontariamente l’importo ricevuto indebitamente, gli interessi e la relativa sanzione, il contribuente dovrà indicare i seguenti codici nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide):

“8158” per il capitale

“8159” per gli interessi

“8160” per la sanzione

Compilazione F24 Elide

Nella sezione “Contribuente”, si dovranno inserire il codice fiscale e i dati anagrafici di chi è tenuto al versamento.

Nella sezione “Erario ed altro”, si dovrà indicare nel campo “tipo” la lettera “R”, e nei campi “elementi identificativi” e “codice”, rispettivamente, nessun valore e uno dei codici tributo appena istituiti.

Infine, “anno di riferimento” sarà l’anno in cui il contributo è stato riconosciuto, nel formato “AAAA”, e “importi a debito versati” l’importo del contributo da restituire, dell’interesse o della sanzione, a seconda del codice tributo indicato.