Rottamazione cartelle: il pagamento slitta per la prima rata

Definizione agevolata: pagamento prime rate della Rottamazione quater concentrate a fine anno, si attende il calendario delle scadenze oltre la prima.

Con la proroga dei termini di scadenza per la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2023, sono slittati i successivi appuntamenti in calendario per la regolarizzazione dei debiti tramite Rottamazione quater, ma con alcune incertezze che riguardano i pagamenti successivi alla prima rata.

Al momento, il MEF ha annunciato una imminente disposizione che stabilirà al 31 ottobre il differimento della scadenza per il pagamento della prima o unica rata, prima fissata al 31 luglio.

Proroga per le scadenze di pagamento

Rottamazione: pagamenti sospesi fino al 31 ottobre 24 Aprile 2023 La proroga al 30 giugno per la presentazione delle adesioni comporta per prima cosa lo slittamento al 30 settembre per l’invio della comunicazione dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, contenente l’esito della domanda ed il nuovo piano dei pagamenti, la cui prima rata è pertanto slittata al 31 ottobre.

E qui si fermano le anticipazioni sulla riscrittura del calendario: da quanto indicato dalla nota del Ministero dell’Economia e Finanze sulle novità per la Rottamazione quater, infatti, non è chiaro se è prevista anche la proroga della seconda rata, da cui scaturisce poi il calendario dei pagamenti trimestrali.

La legge originaria fissava il pagamento delle prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, spalmate in quattro anni, sarebbero previste con saldo il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.

Si potrebbe dunque presupporre uno slittamento a catena di tutte le potenziali 18 rate, su cui pertanto si attende il provvedimento annunciato per avere certezze sul piano dei pagamenti futuri.

Prime rate pesanti

Un altro aspetto da sottolineare è che le rate 2023 sono quelle più pesanti, perché sono pari ciascuna al 10% dell’importo totale da pagare. A fine anno si concentrano peraltro anche altri versamenti obbligatori, tra contributi INPS e acconto delle imposte.

Da qui, la potenziale difficoltà di rispettare le scadenze di pagamento delle rate, con il rischio conseguente di decadere dalla definizione agevolata.