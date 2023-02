Abusi edilizi: sanatoria senza demolizione, ecco quando

La Corte di Cassazione chiarisce in quale caso un abuso edilizio può essere sanato senza ricorrere alla demolizione.

Quando è possibile sanare un abuso edilizio senza ricorrere alla demolizione? Stando a quanto previsto dalla legge, in alcuni casi specifici è possibile procedere con la regolarizzazione dell’irregolarità con una sanatoria automatica.

Un caso classico è l’aumento di superficie o volumetria entro il limite di tolleranza del 2% (di cui all’articolo 34 comma 2/ter del D.P.R. 380/2001).

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, inoltre, ha sottolineato come per alcune tipologie di abusi edilizi si possa sfruttare il permesso di costruire in sanatoria, ma con una serie ben precisa di condizioni.

Abuso edilizio: reato in prescrizione 18 Maggio 2021 La sentenza la 544 dell’11 gennaio 2023 – sulla questione del permesso di costruire in sanatoria, opzione che dal 2001 che permette di regolarizzare alcune forme di abuso edilizio – spiega infatti che questo tipo di sanatoria può essere applicata purchè non si tratti di edifici costruiti in aree soggette a vincoli, protette o non in regola con le normative urbanistiche vigenti. Ma non solo.

È anche importante tenere conto della doppia conformità per poter ottenere la sanatoria: l’immobile deve essere in regola con le normative urbanistiche sia valide al momento della realizzazione, sia in vigore al momento della richiesta della regolarizzazione. Diversamente, non può essere accolta la domanda di conformità.

Un altro aspetto chiarito dalla sentenza è che la concessione rilasciata dopo l’accertamento di conformità non estingue però i possibili reati commessi, come ad esempio quelli paesaggistici e quelli che violano le norme antisismiche.

Da qui il punto chiave: per costruire in sanatoria è necessaria l’estinzione di tutti i reati.