Tregua fiscale 2023: i codici tributo per il pagamento con F24

Tutti i codici tributo per il versamento con F24 delle somme dovute in base alla specifica sanatoria prevista dalla tregua fiscale.

L’Agenzia delle Entrate fornisce tutti i codici tributo per effettuare i versamenti con Modello F24 relativi alle diverse forme di sanatoria istituite con la Manovra 2023: irregolarità formali, ravvedimento speciale violazioni tributarie, definizione controversie tributarie e regolarizzazione omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Le istruzioni sono contenute nella la risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023. Vediamo in dettaglio le tabelle con i codici tributo per ogni violazione da sanare.

Regolarizzazione irregolarità formali

Con il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, la tregua fiscale 2023 permette di sanare le irregolarità formali, cioè quelle che non incidono sulla base imponibile. Il versamento si effettua in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Per versare tramite F24 le somme, si usa i codice tributo: “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

Ravvedimento speciale violazioni tributarie

Per sanare le irregolarità sostanziali relative alle dichiarazioni fiscali fino all’anno d’imposta 2021 validamente presentate (commi da 174 a 178, articolo 1, LB 2023) si paga in F24 con i seguenti codici tributo:

Nella seguente tabella, in corrispondenza dei codici tributo, in cui sono riportati i codici già esistenti da utilizzare per il versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione:

Definizione agevolata controversie tributarie

La sanatoria sulle controversie tributarie (commi da 186 a 202) si perfeziona con la domanda e il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023 (ammessa rateazione sopra i mille euro). Di seguito i codici tributo:

Regolarizzazione pagamenti acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione

Effettuando il pagamento integrale della sola imposta e il versamento delle somme dovute entro il 31 marzo 2023 (a a rate dal 31 marzo), si sanano gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221). Ecco i codici tributo: