Cessione crediti edilizi: ecco quando il Fisco può recuperare le somme

Responsabilità fiscale dell'acquirente dei crediti edilizi: senza asseverazioni e visti di conformità, il Fisco può intervenire anche senza dolo.

Se la cessione dei bonus edilizi avviene nel rispetto di asseverazioni e visti di conformità, la responsabilità fiscale sui crediti scatta solo per dolo o colpa grave, ma se c’è un vizio a monte (se manca la documentazione o se non sono stati fatti i dovuti controlli), allora si può applicare comunque.

Il riferimento è la legge di conversione del Decreto Aiuti bis, in base al quale il recupero degli importi corrispondenti alla detrazione eventualmente non spettante (per frodi o semplice irregolarità) viene effettuato nei confronti del soggetto beneficiario della detrazione, ferma restando la responsabilità in solido del fornitore o cessionario de bonus.

Cessione crediti Superbonus: nuovi adempimenti per asseverazione e visto di conformità 20 Settembre 2022 In parole semplici, chi acquista il credito rischia problemi con il Fisco se ha una effettiva responsabilità nell’irregolarità ma anche in assenza di requisiti fondamentali (asseverazioni e visti di conformità), debitamente controllati prima dell’accettazione del credito.

Per quanto riguarda i crediti ceduti prima che fossero previsti gli obblighi di certificazione e asseverazione, la limitazione della responsabilità in solido scatta solo se sono stati successivamente prodotti i documenti necessari, “ora per allora“. Se la documentazione, anche con la formula appena citata, è stata acquisita e non sono stati omesse le normali prassi di diligenza, allora chi ha acquistato il credito è responsabile in solido solo per dolo o colpa grave.

La conferma sarebbe contenuta anche in una recente circolare operativa della Guardia di Finanza (0274544/2022), di cui riferisce ItaliaOggi.

Tutte queste regole non si applicano ai lavori in edilizia libera o di importo inferiore a 10mila euro, per i quali non sono necessarie asseverazioni: in questi casi la responsabilità in solido non è mai prevista, a meno che non ci siano casi di dolo o colpa grave.