Cessione Superbonus: codici tributo F24 per cessionari e fornitori

Cessione credito con Ecobonus 2020: come funziona 4 Agosto 2020 Con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato a fornitori e cessionari i codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite Modello F24 del credito d’imposta derivante dalla cessione del Superbonus con procedura telematica, attraverso i servizi web del Fisco.

Oltre all’Ecobonus, così come previsto dal DL Rilancio, l’opzione di cessione del credito può essere esercitata con riguardo alle spese 2o20 e 2021 per specifici interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

L’opzione è alternativa alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi oppure al contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo in fattura, anticipato dai fornitori che hanno effettuato i lavori, che possono poi procedere con successiva cessione del credito ad altri soggetti, banche comprese, oppure usarli in compensazione.

Codici tributo Superbonus

Per ogni circostanza è stato dunque istituito un apposito codice tributo.

6921 “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”

“SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020” 6922 “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”

“ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020” 6923 “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”

“SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020” 6924 “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”

“COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020” 6925 “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”

“BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020” 6926 “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

Nell’F24 i codici tributo vanno trascritti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, in caso si riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.