Cedolino pensione agosto: trattenute e conguagli

Nel cedolino pensione INPS di agosto, trattenute e conguagli fiscali derivanti da Certificazione Unica e modello 730 trasmesso entro il 3 luglio.

Cedolino pensione INPS: il servizio di lettura 28 Aprile 2020 Come di consueto, anche per agosto l’INPS ha pubblicato il dettaglio delle voci che compongono il cedolino pensione della mensilità corrente, con l’obiettivo di rendere più trasparenti le operazioni effettuate, a partire da trattenute e conguagli.

Come noto, il cedolino della pensione è accessibile per la lettura online tramite servizio dedicato, riportando non soltanto l’importo complessivo ma anche le voci variabili che lo compongono, con le motivazioni per cui l’ammontare può risultare inferiore o superiore.

Pagamento pensioni agosto 2020

Per il proseguire dell’emergenza Coronavirus, per chi riceve la pensione alle Poste, anche per la mensilità di agosto il versamento viene effettuato in anticipato, secondo un calendario a scaglioni. In banca, invece, il versamento si effettua con l consuete modalità.

Accredito presso la banca : pagamento effettuato lunedì 3 agosto, primo giorno bancabile del mese;

: pagamento effettuato lunedì 3 agosto, primo giorno bancabile del mese; Ritiro presso Poste Italiane: dal 27 luglio al 1° agosto, in base alle iniziali del cognome (il diritto matura comunque il primo giorno del mese).

Conguagli fiscali

Proseguono anche in agosto i conguagli fiscali, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle prestazioni erogate nel 2019, in relazione a quanto emerso dalla Certificazione Unica 2020.

Per la CU, Nel caso in cui l’ IRPEF trattenuta nel 2019 sia risultata inferiore al dovuto, viene effettuata la trattenuta del conguaglio a debito. Nel solo caso di pensionati con importo annuo lordo fino a 18mila euro con debiti IRPEF superiori a 100 euro, le trattenute vengono effettuate a rate fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122).

Per il 730, nel mese di agosto viene effettuato l’abbinamento dei conguagli derivanti dai modelli 730 pervenuti all’Agenzia delle Entrate entro il 3 luglio. Sul rateo pensione di agosto possono dunque comparire, alternativamente:

rimborso importo a credito;

trattenuta per conguaglio a debito (con eventuale pagamento a rate da concludersi entro novembre).

I contribuenti muniti di PIN INPS che hanno scelto l’Istituto previdenziale come sostituto d’imposta per i conguagli del modello 730/2020, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” (disponibile anche nell’app INPS mobile).