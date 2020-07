Pensioni di agosto ancora in anticipo: calendario INPS

Pensioni di agosto: calendario INPS dei pagamenti anticipati presso le Poste a partire dal 27 luglio, a causa del perdurare dell'emergenza Coronavirus.

Quattordicesima pensione INPS: a chi spetta 16 Giugno 2020 Dopo giorni di incertezze, alla fine l’INPS ha confermato che anche per la mensilità di agosto il pagamento della pensione sarà anticipato a luglio, secondo un calendario scaglionato. Come noto, questa temporanea modalità di versamento dell’assegno pensionistico, di accredito diretto o di ritiro in anticipo presso gli sportelli delle Poste, è dovuto all’emergenza Coronavirus.

L’obiettivo è evitare gli assembramenti, visto che la pandemia non può certo dirsi né sconfitta né tanto meno arginata, nonostante lo stato di emergenza nel Paese termini legalmente a fine luglio.

Probabilmente è questo il motivo per cui INPS e Poste Italiane hanno tardato a dare conferma dell’estensione anche per le pensioni di agosto della modalità anticipata di pagamento.

Di fatto, potrebbe arrivare nelle prossime ore o giorni l’estensione dello stato di emergenza con un decreto del Governo.

Nel frattempo, non potendo più procrastinare, l’INPS ha reso noto che, per consentire a tutti i pensionati di recarsi presso gli uffici postali nel rispetto delle misure anti Covid-19, è stata estesa anche al mese di agosto l’anticipazione del pagamento delle pensioni.

Di seguito il calendario, in ordine alfabetico per iniziale del cognome del titolare della prestazione:

A-B lunedì 27 luglio;

C-D martedì 28 luglio;

E-K mercoledì 29 luglio;

L-O giovedì 30 luglio;

P-R venerdì 31 luglio;

S-Z sabato 1° agosto.