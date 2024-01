Asta BTP 25 gennaio: calendario e scheda titoli

Il Tesoro colloca titoli di Stato per 5 miliardi di euro, in asta il 25 gennaio ci sono un BTP Short Term e BTP€i a 5 e 15 anni: calendario e schede.

Prossimo collocamento di BTP giovedì 25 gennaio 2024: in asta ci sono BTP Short Term e BTP€i a 5 e 15 anni.

Il Ministero del Tesoro immette sul mercato una nuova tranche di BTP Short Term, per un importo massimo totale di 2,5 miliardi di euro, per i BTP€i a 5 anni l’importo è di 1 miliardo di euro) e per quelli a 15 anni si sale ad 1,5 miliardi di euro.

I BTP€i 15 Anni (15 mag 2023/15 mag 2039 ISIN IT0005547812) sono ammessi ad attività di stripping.

Calendario asta BTP del 25 gennaio 2024

Partecipano solo gli operatori specialisti in titoli di Stato, con importo minimo di sottoscrizione pari a mille euro, prenotazioni da parte del pubblico entro il 24 gennaio, domande in asta entro le 11 del 25 gennaio, regolamento il 30 gennaio.

Titoli in collocamento

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dei tre titoli:

BTP Short Term : nona tranche dell’emissione del luglio 2023, in scadenza il 29 settembre 2025, cedola annuale del 3,6% in pagamento il 29 marzo 2024, importo offerto da 2 a 2,5 miliardi di euro.

: nona tranche dell’emissione del luglio 2023, in scadenza il 29 settembre 2025, cedola annuale del 3,6% in pagamento il 29 marzo 2024, importo offerto da 2 a 2,5 miliardi di euro. BTP€i a 5 anni : nona tranche dell’emissione dell’aprile 2023, scadenza il 15 maggio 2029, cedola annuale dell’1,5% data di pagamento della cedola il 15 maggio 2024, sul mercato da 500 milioni a 1 milione di euro.

: nona tranche dell’emissione dell’aprile 2023, scadenza il 15 maggio 2029, cedola annuale dell’1,5% data di pagamento della cedola il 15 maggio 2024, sul mercato da 500 milioni a 1 milione di euro. BTP€i a 15 anni: seconda tranche dell’emissione del 15 maggio 2023, in scadenza lo stesso giorno del 2039, cedola annuale 2,4%, importo offerto da 750 milioni a 1,5 miliardi.