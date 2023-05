Giustizia: gratuito patrocinio fino a 12800 euro

Con l’aumento delle soglie reddituali si amplia la platea di coloro che possono accedere al patrocinio a spese dello Stato.

Si amplia la platea di coloro che possono accedere al gratuito patrocinio, grazie a quanto previsto dal Decreto del 10 maggio 2023 emanato dal Capo Dipartimento degli Affari di Giustizia, che stabilisce nuovi limiti di reddito.

Secondo la normativa, che entrerà in vigore con la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, la nuova soglia per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato viene incrementato fino a 12.838,01 euro.

Questo, tenendo conto dell’inflazione e dell’aumento del costo della vita rilevato dall’Istat nel biennio compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. Un aumento che arriva a breve distanza dal precedente adeguamento, come si legge nella nota pubblicata sul quotidiano del Ministero della Giustizia:

Si è reso necessario un nuovo intervento a breve distanza dal precedente decreto del 3 febbraio 2023, in quanto quest’ultimo faceva riferimento alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per il periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020.

Grazie all’aggiornamento delle soglie reddituali, in particolare, saranno circa un milione le persone che potranno beneficiare del gratuito patrocinio, considerando che nella fascia di reddito compresa tra i 12mila e i 10mila euro rientrano circa 2.312.000 di contribuenti.