Titoli di Stato: BOT a 12 mesi in asta il 12 aprile

Il ministero del Tesoro annuncia una nuova emissione per un totale di 8,5 miliardi di euro, asta il 12 aprile: calendario, rendimenti ultimo collocamento, titoli in emissione.

Nuova emissione di BOT a 12 mesi per un totale di 8,5 miliardi di euro. L’asta è fissata per il 12 aprile, il MEF, ministero delle finanze, ha pubblicato l’annuncio dell’emissione di titoli di stato e il calendario per le operazioni di sottoscrizione. In asta ci sono nuovi BOT a 12 mesi con scadenza 12 aprile 2024 per un totale di 6,5 miliardi e la riapertura del BOT 12 mesi in scadenza il prossimo 14 agosto (vita residua: quattro mesi), per altri 2 miliardi di euro.

All’asta partecipano solo gli operatori “Specialisti in titoli di Stato”, (articolo 23 Decreto Ministeriale 216/2009) e gli “Aspiranti Specialisti” (articoli 5 e 6 del Decreto Dirigenziale 993039 dell’11 novembre 2011). I buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro. Il calendario dell’emissione di titoli di stato è il seguente:

11 aprile: termine per la presentazione da parte del pubblico,

12 aprile: termine per le domande in asta (ore 11),

13 aprile: termine collocamento supplementare per BOT a 6 e 12 mesi (ore 15,30),

14 aprile: data di regolamento.

All’ultima asta di BOT annuali, lo scorso 23 febbraio, il rendimento era stato del 3,236%.