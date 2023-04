Titoli di Stato: il nuovo calendario di emissioni BTP

Programma emissioni BPT da aprile: tre nuovi titoli di Stato a 5, 7 e 10 anni con nuove tranche di titoli in negoziazione: calendario e analisi MEF.

Tre nuovi BTP a cinque, sette e dieci anni in emissione e nuove tranche di offerta di titoli già emessi: sono i principali appuntamenti in calendario nel programma trimestrale di emissioni di debito per il secondo trimestre 2023, come definito dal Ministero delle Finanze.

Diffusi anche i dati sull’andamento delle emissioni negli ultimi mesi: a fine febbraio 2023, importo nominale complessivo pari a circa 54 miliardi di euro, a cui si aggiungono 30,5 miliardi di euro di emissioni di marzo. In tutto, quasi 85 miliardi di euro nel primo trimestre, con uno stato di avanzamento del programma di emissioni per l’anno in corso par al 26,8%.

Nuove emissioni BTP

Per la restante parte del 2023, da aprile a dicembre, si stimano emissioni lorde di titoli a medio-lungo termine in area 235 miliardi di euro.I nuovi BTP in emissione nel prossimo trimestre hanno tutti un ammontare minimo di 10 miliardi di euro e scadenze a cinque, sette e dieci anni (non ci sono ancora dettagli su tempistiche e date delle aste):

un BTP a cinque anni con scadenza primo agosto 2028,

un BTP a sette anni con scadenza il 15 giugno 2030,

un BTP a dieci anni con scadenza novembre 2033.

Nel corso del trimestre, evidenza il report del Tesoro, potranno essere ammessi ulteriori titoli, sulla base delle condizioni dei mercati finanziari.

Nuove tranche di titoli emessi

Vengono poi annunciate operazioni di riapertura per titoli già in circolazione. Potranno essere offerte ulteriori tranche dei seguenti titoli in corso di emissione:

Il quadro economico

Il report evidenza come resti un contesto globale difficile, ma con una crescita del PIL 2022 del 3,7%, in linea con il Documento programmatico di bilancio ed un 2023 iniziato all’insegna di una moderata ripresa dell’attività. Sono dissipati i timori di recessione, il quadro è più favorevole del previsto, le tensioni sui mercati dell’energia sono sotto controllo, il mercato del lavoro va bene, l’inflazione sta rientrando. Restano una serie di rischi al ribasso legati al contesto internazionale.

In aprile, nel Documento di economia e finanza (DEF), il Governo inserirà le nuove previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica.