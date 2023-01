Nuovo BTP a 20 anni, rendimento lordo al 4,5%

Il MEF ha pubblicato i risultati dell'emissione del nuovo BTP a 20 anni: collocati 7 miliardi di euro, rendimento lordo annuo fissato al 4,529%.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha collocato la prima tranche del nuovo BTP a 20 anni. L’emissione ha registrato importi pari a 7 miliardi di euro ed il titolo è stato collocato al prezzo di 99,606, con rendimento lordo annuo del 4,529%.

Andamento BTP: quotazioni e rendimenti per ogni titolo di Stato 14 Dicembre 2022 Il nuovo titolo ha scadenza 1° settembre 2043 e godimento 1° settembre 2022. Il tasso annuo è pari al 4,45%, pagato come di consueto in cedole semestrali. Il loro valore, come noto, è predeterminato al momento dell’emissione, rimanendo costante per tutta la vita del titolo.

Sono numeri che riflettono un mercato profondamente mutato nell’ultimo anno, con rendimenti quasi raddoppiati rispetto alle emissioni dei BTP emessi lo scorso gennaio, a fronte di una domanda praticamente dimezzata rispetto alle emissioni di 12 mesi fa.

Il Tesoro ha affidato il mandato per il collocamento sindacato a Barclays Bank Ireland, Bnp Paribas, Citibank Europe, Goldman Sachs Bank Europe Se e Intesa Sanpaolo. Per conoscere i dettagli del regolamento della nuova operazione bisogna attendere il 17 gennaio.

Una nuova emissione di BTP a medio lungo termine (a 3 e 7 anni) è intanto prevista in asta giovedì 12 gennaio, con regolamento di sottoscrizione entro il 16 gennaio.