Assunzione immigrati con Decreto Flussi: stop al click day

Governo e parti sociali riuniti per decidere il destino del Decreto Flussi: a rischio la procedura finalizzata all'assunzione di cittadini non comunitari.

Il click day previsto dal Decreto Flussi per consentire l’ingresso in Italia di cittadini non comunitari è destinato ad avere vita breve. È previsto per il 23 settembre, sul tema, un incontro tra Governo, sindacati e organizzazioni imprenditoriali.

Si decide il destino del meccanismo di prenotazione delle assunzioni, che potrebbe essere perfino abolito in quanto considerato poco efficace e ricco di criticità.

Decreto Flussi: nuove regole di ingresso stranieri

La Premier Giorgia Meloni, lo scorso giugno, ha reso un’informativa al Consiglio dei Ministri in merito ai flussi di migranti regolari, segnalando dati allarmanti relativi soprattutto allo scarto tra il numero di ingressi in Italia per motivi di lavoro e i contratti di lavoro effettivamente stipulati.

troppo spesso si esprimono fabbisogni di manodopera che trovano solo parzialmente riscontro nelle domande di nulla osta al lavoro presentate nei click day.

Decreto Flussi: come si entra in Italia per lavoro 12 Aprile 2023 Per Merloni, serve un serio approfondimento sulle regole di base per il calcolo degli ingressi stimati, per capire ad esempio se le associazioni sono dotate di sistemi di monitoraggio delle domande per conto degli associati e per sapere se svolgono controlli preliminari su tali elenchi.

Tra le soluzioni al vaglio del Governo, quindi, ci sarebbe proprio l’abolizione e il superamento del meccanismo del click day, favorendo invece una riorganizzazione delle quote su base regionale o territoriale e non più nazionale.