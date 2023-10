CCNL Ristorazione, Pubblici Esercizi e Turismo: guida aggiornata

CCNL Ristorazione, Pubblici Esercizi e Turismo: dettagli sul contratto, validità e applicazioni per i lavoratori dipendenti.

Il CCNL Ristorazione è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che regola i rapporti tra i datori di lavoro e i dipendenti dei settori della ristorazione collettiva, commerciale e turistica.

L’ultimo rinnovo del Contratto per i dipendenti dei Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Commerciale e Turismo è stato siglato l’8 febbraio 2018.

Sottoscritto dai rappresentanti della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, Angem e Legacoop Produzione e Servizi, copre la maggior parte delle imprese del settore. Dal lato sindacale, è stato firmato da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL.

Vediamo in dettaglio cosa prevede il CCNL Ristorazione, Pubblici Esercizi e Turismo, a quali lavoratori si applica e le caratteristiche chiave.

Applicazione del CCNL Ristorazione

Questo CCNL, autonomo e indipendente dai contratti precedenti, copre oltre un milione di lavoratori in un settore che comprende più di 300.000 imprese, generando un fatturato di oltre 80 miliardi di euro. Tra i lavoratori che rientrano nel CCNL ci sono bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, mense scolastiche, ospedaliere e aziendali, grandi aziende della ristorazione commerciale multi-localizzata, imprese della ristorazione collettiva, cooperative della ristorazione, stabilimenti balneari, discoteche e sale giochi. Il CCNL è scaduto il 31 dicembre 2021 ed è attualmente in fase di rinnovo.

Caratteristiche del CCNL Ristorazione

Il contratto del 2018 ha introdotto diverse novità: l’aumento in busta paga di €100 a regime, il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa, la durata quadriennale e importanti innovazioni volte a recuperare la produttività. Questi elementi costituiscono una base equilibrata da cui tutti i protagonisti – lavoratori, consumatori e imprese – possono lavorare insieme per salvaguardare un mercato nell’interesse di tutti.

Il CCNL copre una vasta gamma di argomenti, tra cui la flessibilità dell’orario di lavoro, i permessi retribuiti, la classificazione del personale, le regole per licenziamento e dimissioni, il trattamento economico e molto altro. Questi temi sono di grande importanza per i lavoratori dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo.

Il documento è organizzato in diverse sezioni, tra cui: Parte Generale, Relazioni Sindacali, Classificazione del Personale, Mercato del Lavoro, Rapporto di Lavoro, Trattamento Economico, Sospensione del Rapporto di Lavoro, Risoluzione del Rapporto di Lavoro, Vigenza Contrattuale, Settore Ristorazione Collettiva, Settore Ristorazione Commerciale, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni, Locali Notturni e Sale Gioco Autorizzate.

Tredicesima e Quattordicesima

I dipendenti hanno diritto a ricevere un totale di 14 mensilità. Le due mensilità aggiuntive possono essere divise in dodicesimi se il rapporto di lavoro inizia o finisce durante l’anno. Nel secondo caso, il calcolo delle mensilità aggiuntive deve essere basato sulla retribuzione del mese in cui il rapporto di lavoro termina. Se la frazione di mese supera i 15 giorni, viene considerata come un mese completo. Questo diritto si estende anche al lavoro straordinario, festivo, notturno e a turni.

Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni Lavoro straordinario 30% Lavoro straordinario notturno 60% Lavoro festivo 20% Lavoro notturno 25% Lavoro domenicale con riposo compensativo 10%

Sintesi delle caratteristiche del CCNL Ristorazione

Informazioni generali Nome del contratto Turismo (Pubblici Esercizi – Ristorazione) Settore Turismo Vigenza contrattuale Dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 Controparti Fiepet, Assoturismo, Fiba Sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Mansioni Apprendista-6 super Impiegato Liv. IV Impiegato Liv. V Impiegato Liv. VI Super Impiegato Liv. V Apprendista-3 Apprendista-4 Apprendista-5 Apprendista-6 Impiegato Liv. III Quadro A Operaio Liv. VII Impiegato Liv. VI Super Impiegato Liv. V Impiegato Liv. IV Impiegato Liv. III Impiegato Liv. II Impiegato Liv. I Quadro B Apprendista-2 Retribuzione giornaliera Paga giornaliera tabellare : 26 Retribuzione oraria Paga oraria 40 ore/sett tabellare : 172 Paga oraria 45 ore/sett tabellare : 192 Paga oraria 44 ore/sett tabellare : 190 Indennità fisse Funzione – Quadro A Funzione – Quadro B Scatti di anzianità Numero scatti anzianità 6 quadriennali (dal 1.01.2018) Orario di lavoro Orario settimanale 40 / 45 ore Part time Minimo settimanale 15 ore Minimo annuo 600 ore Minimo mensile 64 ore Tredicesima Tredicesima Natale Quattordicesima Quattordicesima Luglio Ferie Ferie giorni 26 lavorativi Permessi ROL e ex Festività 104 ore/anno (108 per stabilimenti balneari) Malattia Conservazione del posto 180 gg. (+ 120 gg. aspettativa) Maternità Maternità obbligatoria 100% Infortunio Conservazione del posto 180 gg. / anno solare + 120 gg asp. non retrib. Straordinari Lavoro straordinario oltre l’orario settimanale – max 260 ore / anno Maggiorazioni Lavoro straordinario diurno / notturno 30% / 60% Lavoro domenicale 10% non cumulabile con festivo Lavoro notturno 25% (15% per mansioni notturne) Lavoro festivo 20% Enti bilaterali Ente Bilaterale Nazionale/Regionale Contrattazione integrata Contrattazione Integrativa Territoriale < 15 dip. Diritti di informazione Diritti di Informazione nazionale e territoriale su richiesta

Tabellari salariali

Livelli Paga Base Aumento 01/12/2021 Paga base in vigore 1/12/2021 Contingenza Indennità di funzione Totale Qa 1673,59 32,89 1706,48 542,70 75,00 2324,18 Qb 1511,28 29,70 1540,98 537,59 70,00 2148,57 1 1369,16 26,91 1396,07 536,71 1932,78 2 1206,87 23,72 1230,58 531,59 1762,17 3 1109,02 21,79 1130,82 528,26 1659,08 4 1017,75 20 1037,75 524,94 1562,69 5 921,84 18,12 939,96 522,37 1462,33 6s 866,48 17,03 883,51 520,64 1404,15 6 846,34 16,63 862,97 520,51 1383,48 7 759,77 14,93 774,70 518,45 1293,15 apprendisti 1° anno 80% II 1.409,74 III 1.327,26 IV 1.250,15 V 1.169,86 VIS 1.123,32 VI 1.106,78 apprendisti 2° anno 85% II 1.497,85 III 1.410,22 IV 1.328,29 V 1.242,98 VIS 1.193,52 VI 1.175,96 apprendisti 3° anno 90% II 1.585,95 III 1.493,17 IV 1.406,42 V 1.316,09 VIS 1.263,73 apprendisti 4° anno 95% II 1.674,06 III 1.576,12 IV 1.484,56