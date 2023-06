Bonus Estate 2023: incentivi per chi lavora nel Turismo

Bonus Estate 2023: detassazione al 15% per dipendenti del turismo fino a 40mila euro sugli straordinari e sul lavoro notturno, cosa prevede l'emendamento.

Un emendamento al Decreto Lavoro contiene novità importanti per i lavoratori del Turismo, che possono contare su un incentivo approvato dalla commissione Affari sociali del Senato.

Il Bonus Estate 2023 consiste nella detassazione degli straordinari nei giorni festivi e per i lavori notturni a partire dal 1° giugno al 21 settembre, compresi i lavoratori attivi presso gli stabilimenti termali.

Il beneficio è limitato ai dipendenti del comparto privato che nel 2022 abbiano conseguito un reddito fino a 40mila euro.

L’incentivo consiste nell’erogazione di una somma di denaro a titolo di trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde relative al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario.

Il Bonus, quindi, non ha un valore fisso ma l’importo varia in base al numero di ore lavorate di notte o come straordinari.

Obiettivo del Bonus, come viene specificato nello stesso emendamento, è quello di garantire la stabilità occupazionale e rimediare alla:

“eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale”.