Cedolino NoiPA Scuola: in pagamento supplenze brevi e arretrati

In pagamento il 28 marzo 4.075.591 contratti per supplenze brevi e saltuarie e messi in liquidazione gli arretrati per 491.653 amministrati, come previsto dal CCNL Scuola (2019 – 2021), comparto Istruzione e Ricerca.

Gli istituti di credito effettueranno gli accrediti sui conti correnti con bonifico SEPA.