Quattordicesima pensione nel cedolino di luglio: requisiti e limiti

Quattordicesima pensionati INPS: tetti di reddito e requisiti per il pagamento con il rateo di luglio o dicembre della pensione.

Con il cedolino pensione di luglio, ai pensionati INPS di almeno 64 anni arriva la quattordicesima, calibrata a seconda dei diversi tetti di reddito e degli anni di contribuzione. La mensilità aggiuntiva non va richiesta tramite domanda perché viene versata in automatico agli aventi diritto, sulla base dei redditi degli anni precedenti (con verifica successiva una volta disponibili i redditi consuntivi) e dei requisiti anagrafici.

I criteri per il diritto alla quattordicesima pensionati sono contenuti nel Dl 207/2008, articolo 35, comma 9, in relazione a coloro che percepiscono il trattamento per la prima volta e nel comma 8 per coloro che invece hanno già percepito la 14esima anni scorsi.

Quattordicesima pensione: potenziali beneficiari

Quattordicesima: cedolino ricco a luglio 2023 6 Giugno 2023 Hanno diritto alla quattordicesima i pensionati ex lavoratori dipendenti e gli autonomi appartenenti ad una delle gestioni dell’AGO o sostitutive, esclusive ed esonerative (pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità, anticipata, reversibilità).

Chi perfeziona i requisiti entro il 31 luglio ottiene la quattordicesima con il cedolino pensione di luglio. Chi li perfeziona da agosto la otterrà a dicembre.

Quattordicesima pensione: i limiti di reddito

La quattordicesima pensione è erogata in misura piena ai pensionati fino a 1,5 volte il minimo (10.992,93 euro), in misura ridotta per chi ha redditi fra 1,5 e 2 volte il minimo (14.657,24 euro): questi ultimi ultimi soggetti, dunque, prendono la mensilità aggiuntiva ma in misura più bassa.

Gli importi massimi 2023 nelle due fasce di reddito sono pari a 605 euro e 544 euro in base al numero di contributi versati. Gli importi minimi di quattordicesima, invece, sono rispettivamente pari a 437 euro e 336 euro.

In caso di prima concessione si calcolano tutti i redditi, se invece si tratta di ratei successivi al primo bisogna valutare anche quelli da prestazioni con obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati e i redditi diversi. In entrambi i casi, il reddito massimo del richiedente deve ricadere entro determinati tetti.

Il reddito massimo ammissibile è quello fino a 2 volte il trattamento minimo. In pratica, ha diritto alla quattordicesima il pensionato che percepisce fino a circa mille euro al mese (su base annua sono circa 13mila euro). Non si conteggiano ai fini di tale tetto i redditi derivanti da:

ANF e altri assegni familiari

indennità di accompagnamento,

reddito della casa di abitazione,

trattamenti di fine rapporto (comunque denominati),

arretrati (sottoposti a tassazione separata).

L’importo maggiore spetta a chi ha pensioni minori redditi e maggiori contributi. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.

NB: Per i dipendenti con diritto alla quattordicesima per espressa previsione nel Contratto applicato (CCNL), ricevono la mensilità aggiuntiva secondo un diverso criterio di calcolo:

