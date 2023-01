Contratto bancari: proroga e conferma aumenti

Guida al CCNL Commercio e al calcolo per i diversi livelli e inquadramenti dello stipendio netto e lordo, con tabelle retributive ed esempi pratici.

Arrivano i primi aumenti per i lavoratori del macrosettore terziario, distribuzione moderna organizzata e cooperazione: 350 euro da gennaio 2023 in attesa del rinnovo del CCNL.

Tredicesima mensilità: quando spetta e cosa fare se tarda

Guida alla tredicesima mensilità dello stipendio in busta paga: cosa fare se la gratifica di fine anno non arriva entro la data stabilita per legge.