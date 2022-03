Pensioni di aprile, nuovo calendario dei pagamenti

Pagamento pensioni di aprile 2022 alle Poste: cosa cambia con la fine dello stato di emergenza Covid, il periodo transitorio e l'ipotesi di calendario.

Il pagamento delle pensioni di aprile 2022 potrebbe essere l’ultimo di quelli previsti in anticipo, con calendario scaglionato, per chi riscuote l’assegno e le atre prestazioni INPS in contanti presso Poste Italiane: addirittura, potrebbe corrispondere ad un ritorno alla normalità per quanto concerne le date di accredito e le modalità di versamento, considerato che lo stato di emergenza Covid termina il 31 marzo 2022.

Pagamento pensioni in anticipo alle Poste

Da lunghi mesi siamo abituati ad attendere l’Ordinanza della Protezione Civile con la disposizione anticipata di pagamento al fine die vitare assembramenti agli uffici postali, ma il termine dello stato emergenziale potrebbe far sì che, per le pensioni di aprile 2022, l’atteso provvedimento questa volta non arrivi, oppure che sancisca il cambio di regole.

Vero è che i contagi da Coronavirus non sono certo spariti ed anzi si registrano anche lievi aumenti degli indicatori. Non solo: per recarsi presso un ufficio postale serve ancora il Green Pass. Dunque, nulla è deciso e tutto potrebbe ancora accadere. La decisione è attesa nei prossimi giorni, considerando che di norma il calendario dei pagamenti in anticipo viene rilasciato nella terza decade del mese.

Pagamento pensioni nel post-Covid

L’anticipo del pagamento delle pensioni INPS, a scaglioni alfabetici distribuiti su più giorni, serve ad evitare assembramenti in periodo di pandemia. Una procedura ormai colaudata e che, nonostante il termine dello stato di emergenza, potrebbe continuare ancora. Almeno per il mese di aprile 2022, che si trova a cavallo fra lo scenario emergenziale e quello teoricamente ordinario. Peraltro, sempre in questi giorni è atteso un decreto di Governo che regolamenti questa fase transitoria, indicando le prossime gradualità per l’uscita dai vincoli e dalle restrizioni Covid.

Aprile 2022: pensioni a un bivio

Decreto Green Pass, nuovi allentamenti da aprile 11 Marzo 2022 Parlando di gradualità, sembra pertanto logico supporre che anche in questo caso sarebbe prudente adottare un regime transitorio, prolungando i pagamenti in anticipo e scaglionati in calendario, almeno per qualche altro mese. In attesa dell’ufficialità della decisione, in un senso o nell’altro, ecco di seguito le ipotetiche date per il ritiro della pensione di aprile 2022 alle Poste, per chi ritira il rateo mensile in contanti o lo riceve in accredito su conti postali.

Ipotesi di calendario pagamenti

dalla A alla B a partire da venerdì 25 marzo;

dalla C alla D a partire da sabato 26 marzo;

dalla E alla K a partire da lunedì 28 marzo;

dalla L alla O a partire da martedì 29 marzo;

dalla P alla R a partire da mercoledì 30 marzo;

dalla S alla Z a partire da giovedì 31 marzo.

Come di consueto, la data valuta degli accrediti resterebbe quella del 1° aprile 2022 e per chi riceve la pensione in banca l’accredito resta fissato, in ogni caso, al primo giorno bancabile del mese, cioè il primo aprile essendo un venerdì.