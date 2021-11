Riforma Pensioni, nuovo vertice: le ipotesi di partenza

Vertice il 16 novembre tra Governo e Sindacati sulla Riforma Pensioni: le ipotesi sul tavolo e i possibili correttivi alla Manovra.

Riparte il tavolo tra Governo e Sindacati sulla riforma pensioni, con l’obiettivo di arrivare a una revisione del sistema previdenziale che introduca nuove forme di flessibilità in uscita. Il vertice odierno di Palazzo Chigi alla presenza del premier Mario Draghi, vede la convocazione dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra, Paolo Bombardieri.

Le proroghe in Manovra 2022

Pensioni 2022: le misure previste 28 Ottobre 2021 La riforma pensioni è necessaria perché nella Legge di Bilancio 2022 ci sono soltanto misure temporanee e proroghe annuali che riducono il cosiddetto scalone determinato dalla scadenza della Quota 100, senza tuttavia risolvere in maniera strutturale la mancanza di strumenti di flessibilità permanenti. Nel Ddl di Bilancio ci sono soltanto:

Quota 102 per un anno (64 anni di età e 38 di contributi, senza penalizzazioni sul calcolo dell’assegno),

Opzione Donna per un altro anno (35 anni di contributi e 58 o 59 anni di età, per dipendenti e autonome, al 31 dicembre 2021)

APE sociale per un altro anno e con platea allargata per alcune categorie di aventi diritto (disoccupati di lunga durata e mansioni gravose).

Le proposte di riforma pensioni

Riforma Pensioni: Opzione Tutti e Quota 102 12 Novembre 2021 I Sindacati partono dalla piattaforma unitaria, che prevede misure di flessibilità in uscita o a partire dai 62 anni di età o ancora con 41 anni di contributi. Le ipotesi di lavoro di cui si parla in sede di anticipazioni sono diverse. La cosiddetta Opzione Tutti, che prevede la possibilità di ritirarsi a partire da 62-63 anni, ma con ricalcolo interamente contributivo dell’assegno previdenziale. Ricalibrature della Quota 102, che al momento è inserita in Manovra limitatamente al 2022. Altre possibili modulazione della flessibilità in uscita con un assegno modulato in due tempi, sulla linea della proposta INPS (a 62 anni un anticipo dell’assegno maturato con la quota contributiva, successivamente l’assegno pieno al raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia).

Nel frattempo parte l’iter parlamentare della Legge di Bilancio, che va approvata entro fine anno, con misure ponte pensate per consentire alle parti si trovare un accordo ampio sulla riforma pensioni. Non si esclude che i lavori del tavolo negoziale possano servire anche a formulare eventuali correttivi alla Manovra stessa, da inserire nel corso del passaggio in Parlamento, anche se i tempi sono ormai molto stretti.