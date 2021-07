Digital Restart: reskilling per disoccupati over 40

Il programma Digital Restart per formare nuovi esperti di Data Analytics, destinato ai disoccupati over 40 residenti in Lombardia.

Prende il via il progetto pilota “Digital Restart” promosso da Fideuram e Intesa Sanpaolo Private Banking, iniziativa realizzata da Talent Garden per attivare percorsi di reskilling a favore di over 40 disoccupati. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere l’accrescimento e il rinnovamento delle competenze in chiave digitale, attivando percorsi destinati ai lavoratori di età compresa tra i 40 e i 50 anni, domiciliati o residenti nella Regione Lombardia, attualmente senza un impiego e rimasti senza un’occupazione anche a causa della pandemia.

Un percorso formativo innovativo mirato a formare professionisti in grado di gestire e analizzare dati aziendali a 360 gradi, con il fine di riqualificare questa categoria di lavoratori e favorire l’accesso a nuove opportunità in un mercato del lavoro sempre più orientato alla tecnologia e all’innovazione. Complessivamente, infatti, saranno erogate 75 borse di studio, a partire dal prossimo settembre con l’avvio del Master per formare sulla Data Analysis 25 professionisti.

Il Master prenderà il via il 27 settembre e terminerà il 23 dicembre, prevedendo iniziative formative e attività di Career Boost pensate per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro, come colloqui one to one con le aziende e workshop tenuti da esperti di Career Management. Sono previsti 4 giorni di formazione a settimana organizzati con didattica online e offline, più una giornata di studio in autonomia. Le sessioni in presenza si svolgeranno presso il Campus di Talent Garden Milano Calabiana. Per accedere al Master è necessario superare la selezione basata su competenze tecniche e trasversali. Non sono necessari specifici titoli di studio, tuttavia sono richieste esperienze lavorative pregresse in contesti organizzativi.