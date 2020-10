Mamme imprenditrici: formazione, incubazione e servizi

Mommypreneurs è il percorso di formazione online per giovani mamme che intendono avviare un proprio progetto imprenditoriale.

C’è tempo fino al 26 ottobre per iscriversi alla terza edizione del progetto Mommypreneurs, iniziativa internazionale che si propone di rafforzare le skills imprenditoriali delle giovani mamme o future mamme, inoccupate o in maternità, che attraverso un programma ad hoc possono acquisire competenze digitali e utili a supportare il loro reinserimento nel mercato del lavoro o avviare un’attività imprenditoriale.

Il programma formativo ha una durata di due mesi e si rivolge alle giovani mamme entro i 30 anni che intendono avviare un proprio progetto imprenditoriale. Il percorso è interamente fruibile online e prevede il coinvolgimento del team di PoliHub, di docenti della School of Management del Politecnico di Milano e di altri formatori professionisti. Le lezioni inizieranno il 2 novembre 2020 e termineranno nel mese di gennaio, programmare online 3 volte a settimana per 3 ore di lezione al giorno. Sono inoltre previste 2 ore settimanali di mentorship e sessioni di feedback.

L’Entrepreneurship Training, precisamente, è articolato nei seguenti moduli: Value Proposition, Soft Skills, Business Model, Fundamentals of Marketing, Go to Market: strategy and sales, Main Working Tools, Fundamentals of Business Economy, Legal Environment and Intellectual Property, Idea Presentation.

Al termine del percorso, le partecipanti saranno chiamate a presentare i progetti sviluppati in occasione di un evento finale. Il miglior progetto avrà accesso ad un periodo di incubazione gratuito in PoliHub per 4 mesi. Per candidarsi è necessario compilar il formulario online entro il 26 ottobre. Maggiori informazioni sul portale ufficiale di PoliHub.