Organizzazione anti Covid in azienda: i video INAIL

Video INAIL sull'organizzazione di uffici e imprese in linea con i protocolli di sicurezza anti-Covid al rientro dal lockdown: personale, spazi, prevenzione, sorveglianza.

Organizzazione spazi comuni in azienda, turni e smart working, gestione contagi di Covid 19 fra dipendenti, igiene e sanificazione ambienti, utilizzo mascherine: sono solo alcuni degli argomenti approfonditi dall’INAIL attraverso alcuni video, consultabili online, su procedure e regole previste dai protocolli sulla riapertura dopo il lockdown per il Coronavirus. Un utile strumento per le imprese ma anche per chi ci lavora.

Si tratta di video brevi e precisi, che illustrano le regole di base da seguire in modo molto semplice e chiaro. Esempio: gestione entrata e uscita dei dipendenti, 50 secondi per spiegare come riorganizzare i turni favorendo orari di ingresso e uscita scaglionati, con accessi differenziati, presenza di detergenti, segnalazioni informative.

Video INAIL

Sorveglianza sanitaria e medico competente : il medico competente collabora con datore di lavoro e rappresentanti per la sicurezza, segnala fragilità e patologie, suggerisce mezzi diagnostici e misure per la salute, effettua visite. Il tutto, nel pieno rispetto della privacy.

: il medico competente collabora con datore di lavoro e rappresentanti per la sicurezza, segnala fragilità e patologie, suggerisce mezzi diagnostici e misure per la salute, effettua visite. Il tutto, nel pieno rispetto della privacy. Come gestire una persona sintomatica in azienda : indicazioni per il lavoratore, comunicazioni all’ufficio del personale, collaborazione datore di lavoro e autorità sanitarie.

: indicazioni per il lavoratore, comunicazioni all’ufficio del personale, collaborazione datore di lavoro e autorità sanitarie. Entrata e uscita dipendenti : ingressi scaglionati, misure di sicurezza e igiene.

: ingressi scaglionati, misure di sicurezza e igiene. Eventi, incontri e spostamenti interni : formazione a distanza, smart working, no riunione in presenza (o, se necessarie, con massima riduzione dei partecipanti), spostamenti fra locali e aree aziendali.

: formazione a distanza, smart working, no riunione in presenza (o, se necessarie, con massima riduzione dei partecipanti), spostamenti fra locali e aree aziendali. Organizzazione aziendale : un video di due minuti e mezzo, per spiegare come organizzare lo smart working, rimodulare i livelli produttivi, prevede orari flessibili, in genere prevedere strumenti anche innovativi per gestire al meglio il rientro in aziende dopo l’emergenza Coronavirus.

: un video di due minuti e mezzo, per spiegare come organizzare lo smart working, rimodulare i livelli produttivi, prevede orari flessibili, in genere prevedere strumenti anche innovativi per gestire al meglio il rientro in aziende dopo l’emergenza Coronavirus. Utilizzo Dpi : mascherine, guanti, occhiali, tute e gli altri dispositivi di disposizione individuali richiesti per la specifica attività lavorativa svolta.

: mascherine, guanti, occhiali, tute e gli altri dispositivi di disposizione individuali richiesti per la specifica attività lavorativa svolta. Mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori automatici : distanziamento sociale, soste brevi nelle aree comuni, igienizzazione e sanificazione.

: distanziamento sociale, soste brevi nelle aree comuni, igienizzazione e sanificazione. Igiene personale : precauzioni per evitare il contagio, a partire dalla frequente igienizzazione delle mani.

: precauzioni per evitare il contagio, a partire dalla frequente igienizzazione delle mani. Pulizia e sanificazione in azienda: regole su pulizia quotidiana, periodica, sanificazione straordinaria. Attenzione a tastiere, mouse, schermi touch.

in azienda: regole su pulizia quotidiana, periodica, sanificazione straordinaria. Attenzione a tastiere, mouse, schermi touch. Ingresso in azienda: misurazione temperatura, regole di privacy.

in azienda: misurazione temperatura, regole di privacy. Accesso fornitori esterni : informazioni, igiene, distanziamento, regole per ingresso, transito e uscita dall’azienda.

: informazioni, igiene, distanziamento, regole per ingresso, transito e uscita dall’azienda. Principali indicazioni e informazioni: sintesi delle regole previste dal protocollo governo parti sociali.

I video, che fanno parte di un progetto multimediale rivolto ad aziende e lavoratori per facilitare il rispetto delle regole anti Covid, sono tutti consultabili online sul portale INAIL.

Dalla home page, dal pulsante “comunicazione“, presente sulla barra in alto, si sceglie il link Covid 19: prodotti informativi. Si apre una pagina nella quale in basso a destra c’è uno spazio dedicato ai prodotti multimediali, che consente di visualizzare i video. Il link ai prodotti informativi è anche contenuto fra i titoli in evidenza della home page.